Harry Kane a été remplacé à la mi-temps. Getty

L’attaquant vedette de Tottenham Hotspur, Harry Kane, devrait être absent « quelques semaines » après s’être blessé aux deux chevilles lors de la défaite 3-1 de son équipe à domicile contre Liverpool, a déclaré le manager des Spurs, Jose Mourinho, aux journalistes.

Kane a été remplacé à la mi-temps après deux descentes au cours des 45 premières minutes.

« Deux chevilles, le premier était un mauvais tacle, c’était Thiago [Alcantara], le second que je ne connaissais pas bien. Mais deux blessures aux deux chevilles, la deuxième pire que la première », a déclaré Mourinho après le match.

« Quelques semaines », a déclaré Mourinho à propos de combien de temps Kane serait absent. « Je ne sais pas. Il y a des joueurs que vous ne pouvez pas remplacer. »

L’arrière central de Liverpool, Joel Matip, a également subi une blessure lors du match, aggravant une crise de blessures déjà inquiétante à l’arrière pour les hommes de Jurgen Klopp qui sont entrés dans le match sans les habitués Virgil van Dijk et Joe Gomez.

« Si vous avez un demi-centre disponible à un prix raisonnable et de la qualité dont nous avons besoin, envoyez-moi un message et je le ferai. [just signing a player] », A déclaré Klopp au sujet de la signature éventuelle de renforts avant la date limite des transferts d’hiver.

«Il s’agit de faire les bonnes choses, nous ne pouvons pas simplement amener un corps, cela n’aide pas. Des corps, nous avons – nous avons de bons enfants, Nate [Phillips] fait exceptionnellement bien, Rhys [Williams] a bien fait quand il a joué. «