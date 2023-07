Kane Democratic Women accueillera un forum sur les herbicides et les applications sur les pelouses – Shaw Local

ST. CHARLES – Les femmes démocrates du comté de Kane organiseront un forum intitulé « La dérive environnementale ! » pour sensibiliser aux herbicides et aux applications sur les pelouses de 18h30 à 20h30 le 27 juillet, au Centre gouvernemental du comté de Kane, Bâtiment A, 719 S. Batavia Ave., Genève, selon un communiqué de presse.

Le forum est gratuit et ouvert au public.

Les orateurs du forum incluent Sue Styer et Patsy Hirsch.

Styer est un professeur de sciences à la retraite qui donne des cours locaux sur le jardinage et le compostage en tant que bénévole, cultive des légumes et des plantes indigènes et restaure des espaces naturels.

Sue Styer sera conférencière invitée lors d’un forum organisé par Kane Democratic Women sur les herbicides. (Photo fournie par Sue Styer)

Hirsch a grandi dans une ferme laitière familiale qui produisait également des légumes. Elle fait du bénévolat dans un jardin communautaire local où elle enseigne à d’autres jardiniers comment composter. Hirsch réalise également des activités de restauration d’espaces naturels.

Les produits chimiques pulvérisés sur les pelouses et les champs dérivent vers d’autres zones et affectent les potagers, les arbres et les plantes indigènes.

La présentation montrera les effets des herbicides et les participants découvriront le système de réglementation défaillant et les moyens par lesquels les membres de la communauté peuvent plaider en faveur du changement, selon le communiqué.

Les questions concernant la série de conférenciers Women & Power ou les femmes démocrates du comté de Kane peuvent être envoyées à la présidente Carolyn Bird Salazar à [email protected].