Les LFA sont le lever de rideau de la saison des récompenses de football en Angleterre et sont devenus un incontournable du calendrier sportif tout en collectant des fonds pour les organisateurs Willow, un organisme de bienfaisance fondé par l’ancien gardien de but d’Arsenal Bob Wilson et son épouse Megs qui organise des journées spéciales pour jeunes adultes gravement malades entre 16 et 40 ans.

Chelsea compte 10 nominations dans les neuf catégories, West Ham en compte six. Trois des six nominations d’Arsenal viennent dans la catégorie Joueuse de l’année de la Super League féminine avec la gagnante de l’année dernière, Vivianne Miedema, rejoignant Jennifer Beattie et Leah Williamson en plus de la paire de Chelsea Fran Kirby et Pernille Harder.

