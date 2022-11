Kane County Forest Preserve District offrant un programme de formation de naturaliste certifié – Shaw Local

Le district de la réserve forestière du comté de Kane organise une séance d’information pour les personnes intéressées à devenir un naturaliste certifié du comté de Kane de 19 h à 20 h le jeudi 10 novembre au Hickory Knolls Discovery Center.

Selon un communiqué de presse, les participants apprendront les détails sur la façon de devenir un naturaliste certifié et les avantages du programme d’éducation à la nature pour adultes.

Les étudiants doivent suivre six cours de base, quatre sorties sur le terrain et 30 heures de cours avancés / travail bénévole pour obtenir la certification initiale de naturaliste certifié. Ce programme offre des opportunités de développer, de diriger et de participer à des initiatives de conservation. Le bénévolat est fortement encouragé pour tous les participants. Des cours de formation continue seront offerts annuellement pour maintenir la certification et approfondir les connaissances et les compétences. Les cours commencent en janvier, suivis de sorties sur le terrain au printemps, indique le communiqué.

La mission du programme est de promouvoir la sensibilisation et la gestion citoyenne des ressources naturelles du comté de Kane par le biais d’une éducation scientifique et d’un service communautaire. Le programme de naturaliste certifié est un programme coopératif du district de la réserve forestière du comté de Kane, du district du parc St. Charles et du district du parc Geneva.

Le Hickory Knolls Discovery Centre est situé au 3795 Campton Hills Road à St. Charles.