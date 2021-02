Le spectacle le plus célèbre de la musique country, le Grand Ole Opry, fête ses 95 ans.

Célébrer, Brad Paisley et Blake Shelton hébergent Grand Ole Opry: 95 ans de musique country, une émission spéciale sur NBC qui permettra à des superstars telles que Dolly Parton, Carrie Underwood, Darius Rucker, Dame A et Kelsea Ballerini monter sur scène dans le lieu historique de Nashville et faire ce qu’ils font de mieux: jouer.

Kane Brown est une autre star prête à entrer dans le célèbre «cercle» de Grand Ole Opry ce dimanche 14 février et dans une interview exclusive avec E! News, le chanteur de « Be Like That » s’est ouvert sur ce que l’opportunité signifie pour lui.

«De nombreux artistes sont venus me voir pour me faire jouer l’Opry – Brad Paisley est venu et m’a demandé, Darrius est venu et m’a demandé, j’ai parlé à Al Dean à propos de ça, Lauren Alaina est venu et m’a demandé avant de jouer à la mi-temps de Dallas – mais je voulais juste attendre le bon moment et ce moment spécial « , a expliqué Kane. » Je suis juste heureux de pouvoir dire que j’ai joué à l’Opry maintenant . Et j’espère que je reviendrai jouer quand il y aura des fans. «