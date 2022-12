Kane ajoute la gestion de l’immeuble aux tâches permanentes du patron des TI dans un nouveau poste – Shaw Local

GENÈVE – Le conseil du comté de Kane a approuvé la nomination de Roger Fahnestock au poste de directeur exécutif des technologies de l’information et de la gestion des bâtiments dans le cadre d’une fusion des deux départements, bien que deux membres du conseil et un résident s’y soient opposés.

L’ancien directeur exécutif de la gestion des immeubles Christopher Allen a été placé en congé administratif payé de février à septembre. Fahnestock a été nommé directeur exécutif par intérim de la gestion des immeubles en mars. L’action du conseil lors d’une réunion spéciale le 22 novembre l’a rendu permanent.

Allen ne travaille plus pour le comté, selon un accord de séparation.

“Je suis reconnaissant d’avoir l’opportunité de jouer le rôle de directeur exécutif pour les départements récemment fusionnés des technologies de l’information et de la gestion des bâtiments”, a déclaré Fahnestock dans un e-mail.

“J’apprécie le soutien du conseil d’administration du comté de Kane, du comité d’administration et de la présidente du conseil d’administration du comté, Corinne Pierog. En collaboration avec le personnel et le conseil d’administration, nous avons accompli de nombreuses choses au cours de ma nomination par intérim et j’ai hâte de tirer parti de ces réalisations avec les conseils des élus et des chefs de département », a déclaré Fahnestock dans son courrier électronique.

Le conseil a voté trois ordonnances distinctes pour créer le poste et nommer Fahnestock, pour fixer le salaire annuel de 189 863 $ avec un ajustement budgétaire pour celui-ci et pour modifier le code du comté pour refléter le changement.

Le vote a été de 21 contre 2 avec un absent sur les trois ordonnances. Les membres du conseil Mohammad “Mo” Iqbal, D-Elgin, et Tom Koppie, R-Huntley, étaient les non. Membre du conseil d’administration Mark Davoust, R-St. Charles, était absent.

Robert McQuillan, habitant de Batavia, et Iqbal se sont tous deux opposés.

McQuillan, qui a perdu sa candidature le 8 novembre pour siéger au conseil du comté, a fondé son objection sur le lien de Fahnestock à dépenser près de 60 000 $ pour envoyer un employé de son département à l’Université DeVry, avec 15 des 17 paiements effectués sur une carte de crédit du comté.

“L’IRS n’était pas d’accord avec le comté de Kane et le directeur informatique et a décidé que le paiement n’était pas pour la formation et que l’employé devait payer des impôts sur plus de 40 000 $”, a déclaré McQuillan. “Même si le comté a déclaré que rien n’avait été fait de mal, en l’espace de trois mois, les politiques relatives aux frais de scolarité, aux cartes d’achat et à la formation ont toutes été modifiées en conséquence directe du rapport de l’auditeur.”

L’objection d’Iqbal était basée sur la différence entre les deux départements.

“Ce sont deux mondes différents”, a déclaré Iqbal. « L’un est un monde de briques et de mortier qui est constitué de bâtiments. Et l’autre est un monde numérique, c’est-à-dire les ordinateurs. Et une personne ne peut pas savoir qui a travaillé dans un domaine, tout d’un coup passer à un autre.

Iqbal a déclaré que le comté dispose d’un million de pieds carrés d’installations qui, à 250 dollars le pied carré, seraient évaluées à un quart de milliard de dollars.

« Ne pas mettre un employé au même endroit juste pour lui donner une augmentation. Je m’y oppose fermement. Je l’ai fait avant et je le fais maintenant », a déclaré Iqbal.

Le membre du conseil Drew Frasz, R-Elburn, a déclaré qu’il s’était également opposé à la combinaison des postes au début, mais a changé d’avis après les derniers mois sous la direction de Fahnestock.

“En voyant ce qui s’est passé au cours des derniers mois dans la gestion des bâtiments, nous sommes dans la position la plus solide dans laquelle nous ayons jamais été”, a déclaré Frasz.

“Ce que j’ai réalisé, c’est que la personne qui en a été chargée doit être un bon manager. Il n’a pas besoin de savoir comment réparer un climatiseur. … Il doit savoir gérer les gens, construire une organisation et c’est ce qui a été fait », a déclaré Frasz. “J’approuve fortement cela et encore une fois, je ne pourrais pas être plus heureux de quitter le conseil d’administration en sachant que l’un des départements avec lesquels j’étais intimement impliqué est dans la position la plus solide dans laquelle il ait jamais été.”

Frasz a déclaré que la réorganisation de la gestion du bâtiment ne devrait pas être considérée comme dénigrant les anciens directeurs du bâtiment Tim Harbaugh, Donald Biggs, Ricky Sparks et Allen.

“Ils ont tous fait un excellent travail”, a déclaré Frasz. « Différentes pressions s’exercent sur eux et parfois pas de direction claire. La politique est entrée en jeu avec quelques-uns d’entre eux. … Je tiens à les remercier pour leur service au comté.

Michelle Gumz, D-Aurora, membre du conseil d’administration, a répliqué à Iqbal à propos de la différence entre les bâtiments et la technologie, en disant : “Il n’y a pas un bâtiment dans le comté de Kane qui puisse fonctionner sans l’expertise de l’informatique.”

Le membre du conseil d’administration John Martin, R-Genève, a déclaré que le nouveau poste est une reconnaissance des compétences en gestion.

“Je n’ai jamais vu ce département d’une manière aussi organisée et préparée qu’au cours des derniers mois”, a déclaré Martin.

Le membre du conseil Chris Kious, D-Algonquin, est d’accord.

“Vous n’avez pas besoin d’un ingénieur pour gérer les ingénieurs”, a déclaré Kious. “Vous n’avez pas besoin d’être un creuseur de fossés pour gérer les creuseurs de fossés.”

Iqbal s’est également opposé à l’affichage du nouveau poste de directeur des technologies de l’information et de la gestion des bâtiments pendant 48 heures, puis – en faisant postuler un candidat – en choisissant Fahnestock.

“C’est ma recommandation à ce conseil que M. Fahnestock soit embauché et c’est la décision du conseil de l’embaucher ou non”, a déclaré Pierog.

Iqbal a demandé s’il était normal qu’un poste soit affiché pendant seulement 48 heures.

“Je pense que nous avons suivi la lettre de la loi avec le code du comté, oui, monsieur”, a déclaré Pierog.