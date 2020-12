L’attaquant de Tottenham Hotspur, Harry Kane, est dans une course contre la montre pour être en forme pour le derby du nord de Londres dimanche contre Arsenal, selon le patron des Spurs, Jose Mourinho.

Le joueur de 27 ans était absent de l’entraînement ce matin avant le voyage de jeudi en Ligue Europa au club autrichien de Bundesliga LASK en raison d’une blessure non précisée.

Mourinho a refusé de préciser le problème exact avec lequel Kane se débat, mais a déclaré que son meilleur buteur et talisman serait probablement disponible pour la visite de leurs rivaux les plus féroces.

« Je ne vais pas vous dire la nature de sa blessure », a déclaré Mourinho lors d’une conférence de presse mercredi. « Je pense qu’il a de bonnes chances [to play on Sunday]. Je ne veux pas mentir.

«Je n’ai pas envie de cacher quoi que ce soit par rapport à: ‘Oh, va-t-il jouer ou non.’ Je pense qu’il va jouer. J’ai le sentiment qu’il va jouer. «

Sergio Reguilon et Carlos Vinicius doutent également d’avoir manqué la séance d’entraînement de mercredi, tandis que Mourinho a déclaré que Gareth Bale apprenait toujours à faire confiance à son corps après avoir été exclu de la photo de la première équipe au Real Madrid.

Bale n’a commencé que cinq matchs depuis qu’il a rejoint les Spurs en septembre et était un remplaçant inutilisé lors du match nul et vierge de la Premier League dimanche à Chelsea.

« Le seul problème avec Gareth est d’avoir la dynamique et la confiance de jouer des matchs consécutifs sans aucun mauvais pressentiment, sans aucun sentiment négatif, sans aucun souvenir du passé récent où la condition n’était pas la meilleure et les craintes étaient là », a déclaré Mourinho .

« Je pense que c’est plus à propos de ça. Mais il joue régulièrement, il a une chance d’évolution physique, bien sûr, il n’a pas besoin d’une évolution technique ou tactique, il a juste besoin d’une évolution physique, d’arriver à l’intensité des matchs et retrouver sa confiance pour jouer des matchs consécutifs, comme trois matchs en une semaine. Donc, je pense que c’est plus à propos de ça. «