Kandi n’est pas prêt à se réconcilier avec Marlo

Une femme au foyer #RHOA en a marre des querelles lors d’un voyage de groupe, et BOSSIP a un premier aperçu exclusif.

Dans l’épisode de dimanche de “The Real Housewives Of Atlanta”, les téléspectateurs verront une Kandi frustrée détailler ses problèmes avec Marlo à Monyetta. Les dames devraient profiter du paradis en Jamaïque, mais les choses ont mal tourné en partie parce que Marlo et Kandi ne peuvent pas arrêter de s’affronter.

Après un dîner explosif entre Kandi et Marlo, les choses sont toujours tendues et un Kandi irrité ne veut rien avoir à faire avec la femme au foyer. Elle le dit clairement à sa bonne petite amie Monyetta qui s’arrête dans sa chambre d’hôtel pour lui rendre visite.

“J’avais des questions pour Miss Marlo”, dit Monyetta. “T’es trop gentil !” répond Kandi tandis que Monyetta essaie d’expliquer qu’ils se lient. “F ** k tu vas te lier!”

Selon Monyetta, Marlo lui a parlé de son passé, mais Kandi est moins qu’impressionné.

“Elle fait ça à chaque fois qu’elle s’en prend à quelqu’un. Elle commence à vivre son traumatisme émotionnel ! dit Kandi.

Kandi explique ensuite plus en détail dans un confessionnal qu’elle est arrivée à bout avec la fashionista.

“Je ne suis pas prêt à aller mieux avec Marlo parce que je l’ai déjà fait auparavant avec Marlo”, déclare Kandi. “Je la vois, je vois ce qu’elle est, je vois d’où elle vient, je n’ai plus besoin de ça.”

Jetez un œil exclusif ci-dessous.





Les Kandi Vs. Le drame de Marlo survient après que Marlo a publiquement accusé le mari de Drew Sidora, Ralph Pittman, d’avoir annoncé qu’il choisissait de ne pas adopter son beau-fils, Josiah. Marlo a déclaré qu’elle s’était sentie déclenchée par les aveux parce qu’elle avait grandi dans le système de placement familial, mais Kandi est venu à la défense de Ralph et a souligné que “Munty” Marlo avait récemment expulsé ses neveux adolescents de sa maison. Un Marlo offensé a allégué que Kandi “prend soin de” son mari Todd Tucker et les Tuckers se sont associés en couple pour la faire taire.

“Au revoir, dame solitaire !” dit Kandi en implorant Marlo d’avoir un mari à elle.

De toute évidence, cette querelle est loin d’être terminée – que pensez-vous qu’il va se passer ensuite ?

“Les vraies femmes au foyer d’Atlanta” est diffusée le dimanche à 20h HE / PT sur Bravo.