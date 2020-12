« Personne n’a été paniqué. Tout le monde était totalement excité par le fait que l’artiste masculin vienne jouer », at-elle dit. «Personne n’était assis là à dire: ‘Oh mon dieu, pourquoi as-tu fait ça?’ Tout le monde était plus qu’heureux qu’il se soit présenté. «

Alors Kandi a-t-il entendu des « bruits sexuels » la nuit où la strip-teaseuse est arrivée? «Je ne dirai rien», dit-elle en riant. « Je n’entre pas dans celui-là. »

Quant aux pensées de Cynthia sur le week-end sauvage, Kandi a ajouté: « Elle a dit que c’était la meilleure fête qu’elle ait jamais eue de toute sa vie! »

En plus de Strippergate, Kandi a également sonné sur NeNe Fuites‘départ de la série après la saison dernière. «Elle sera toujours une partie importante de notre famille», dit-elle. « C’est ce que c’est mais c’est une émission où les gens entrent et sortent et cette année, elle n’est tout simplement pas là. »