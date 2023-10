Kandi Burruss n’est pas dérangé par les rumeurs de redémarrage de #RHOA

UN #RHOA La star est bien au courant des rumeurs de redémarrage autour de la franchise et elle offre une réponse indifférente.

Comme indiqué précédemment, les observateurs de Bravo étaient nerveux face aux affirmations selon lesquelles le casting de Les vraies femmes au foyer d’Atlanta est OUT et sera remplacé par des pêches toutes neuves et inédites.

Suite à cela, un rapport contradictoire a fait surface selon lequel même si la grande majorité des femmes seraient licenciées, Kandi Burruss, Kenya Moore et Shereé Whitfield seraient en fait ramenées pour inaugurer un nouveau groupe de filles.

Maintenant, alors que nous attendons de voir ce qui se passe, Kandi commente le prétendu bouleversement majeur qui a secoué les observateurs de Bravo.

La femme au foyer était une invitée récente sur iHeart Radio avec le présentateur de nouvelles nationales Tyrik Wynn et elle a parlé des rumeurs de redémarrage.

« Ma réponse est de faire tout ce qu’ils doivent faire », a déclaré Kandi à Wynn. «J’ai l’impression que je suis ici depuis 14 saisons, j’ai vu différents camarades de casting aller et venir, certains que j’étais triste de voir partir, d’autres que j’ai vus partir et revenir. Je sais que les gens ont constamment besoin de voir du changement pour avoir le sentiment d’obtenir quelque chose. Donc, s’ils sentent qu’ils doivent apporter des changements, trouvez un casting qui, selon vous, fonctionnera. Est-ce que je pense qu’ils vont trouver tout un groupe de personnes qui vont travailler et satisfaire nos fans ? Probablement pas », a-t-elle ajouté.

Elle a ensuite révélé qu’il était difficile pour la production de trouver des femmes au foyer supplémentaires. Elle a même noté qu’il y avait une autre femme qui avait été testée pour la saison 15, mais elle n’a finalement pas été sélectionnée.

« Ce n’est pas aussi facile de caster la série qu’on pourrait le penser », a déclaré Kandi à Wynn. « Je pense que nous avons besoin de gens qui ont beaucoup de choses à faire pour pouvoir le montrer, nous avons besoin de gens qui ont des gens intéressants autour d’eux. »

Que pensez-vous de la réponse indifférente de Kandi aux rumeurs de redémarrage de #RHOA ?