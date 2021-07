Kandi Burruss de RHOA, 45 ans, étourdit dans un bikini au citron au milieu des rumeurs d’un remaniement du casting lors de l’émission à succès Bravo

Kandi Burruss de REAL Housewives Of Atlanta était tout sourire alors qu’elle posait une tempête dans un bikini à imprimé citron.

La femme d’affaires a partagé le cliché accrocheur sur sa page Instagram au milieu des discussions sur un remaniement de la distribution lors de l’émission à succès Bravo.

La star de Real Housewives Of Atlanta, Kandi Burruss, a posé une tempête dans un bikini à imprimé citron[/caption]

Elle a également partagé une photo de groupe où elle a été rejointe par ses copains vêtus de la même manière, Carmon Cambrice et Shamea Morton.[/caption]

Kandi, 45 ans, a associé le deux-pièces à des sandales à talons aiguilles jaune vif et a légendé la photo : « Toujours transformer les arbres d’ombrage en arbres d’argent ! »

La mère de trois enfants, mariée à Todd Tucker, a ensuite ajouté une photo de groupe où elle a été rejointe par ses copains vêtus de la même manière, Carmon Cambice et Shamea Morton.

Cette fois, le chanteur et auteur-compositeur a abandonné les talons pour une paire de tongs plus confortable.

Elle a écrit : « La vie est comme une boîte de chocolats…. »

Les clichés ensoleillés de Kandi se présentent comme RHOA connaîtrait un remaniement majeur de la distribution avant la saison 14.

CAST SHAKEUP ?

Un ancien favori des fans « pourrait revenir au spectacle » la saison prochaine, tandis que d’autres étoiles peuvent quitter

Des sources ont dit lovebscott.com la production « n’a aucune idée de qui ils veulent compléter le casting et pourquoi. »

Porsche Williams n’envisage « sérieusement » pas la saison prochaine, selon des sources de Love B. Scott. Elle tourne un spin-off en huit épisodes sur sa vie avec sa famille et sa relation éclair avec Simon Guobadia.

Bien que Bravo veuille la récupérer, Porsha tient à porter un jugement sur son fiancé, et elle craint que les producteurs et d’autres femmes essaient de déterrer plus de saletés sur Simon et d’autres affaires possibles, rapporte le site Web.

Ils pensent que pour l’instant, elle va s’asseoir avec RHOA et s’en tenir à son nouveau spin-off et à la salle de discussion de Bravo.

Cependant, selon Love B. Scott, Sheree Whitfield pourrait revenir avec un «salaire de femme au foyer de départ». Marlo Hampton pourrait également rejoindre à temps plein, mais aussi à un rythme similaire.

C’est si Cynthia Bailey ne revient pas. Son scénario semble être complet et elle remporte un « salaire élevé ».

SORTEZ AVEC LE… NOUVEAU ?

Les nouveaux visages de l’année dernière, Drew Sidora et LaToya Ali, ne reviendront probablement pas. Cependant, Drew a filmé avec Porsha pour son spin-off.

Kenya Moore et Kandi seraient définitivement de retour, et cela ferait cinq si Porsha Sheree et Marlo les rejoignaient.

Mais la production serait à la recherche d’autres femmes pour essayer de porter le casting à sept, et non, cela n’inclura certainement pas Nene Leakes, confirme Love B. Scott.





Le mois dernier, la rumeur disait Cynthia quittait l’émission lorsqu’elle a supprimé le hashtag RHOA de sa biographie Instagram.

Cependant, la personnalité de la télévision a insisté sur le fait qu’elle n’avait pas été licenciée.

Elle a dit Amour B. Scott qu’elle a choisi de supprimer le hashtag de sa biographie il y a quelque temps, ajoutant qu’elle n’avait pas été licenciée « à sa connaissance ».

La femme d’affaires est mariée à son mari Todd Tucker[/caption]

La star qui travaille dur est maman de trois enfants[/caption]

Les fans ont été avertis de s’attendre à un remaniement majeur de la distribution dans la saison 14 de la série[/caption]