Kandi Burruss craint que le nouveau petit ami de Sheree Whitfield ne l’utilise – Hollywood Life

Tout le monde n’est pas d’accord avec Sheree Whitefieldsa nouvelle relation avec Amour et mariage : Huntsville étoile Martell Holt. Quelques jours seulement après que la paire a été confirmée comme étant un objet, Sheree’s, 52 ans Les vraies femmes au foyer d’Atlanta co-vedette Kandi Burrus a ouvertement partagé ses préoccupations. “Je ne veux pas qu’elle soit dans une situation où elle a l’impression d’être utilisée à des fins publicitaires”, a déclaré la chanteuse et star de télé-réalité de 46 ans lors d’une émission de radio dans la région d’Atlanta le 29 juillet.

Elle a ensuite soutenu son inquiétude en rappelant une situation qu’elle prétendait s’être produite lorsqu’un “ami de la famille” sans nom qui est également une star de télé-réalité est allé à un rendez-vous avec Martell dans son restaurant, Blaze. “Plus tôt cette année … [my friend] m’a contacté pour sortir avec lui à Blaze et m’a dit : ‘Oh, pourriez-vous avoir une autre table ouverte pour nous parce que nous allons demander à quelqu’un de prendre nos photos et nos vidéos pour qu’ils puissent les publier’ », se souvient-elle. Bien qu’elle ait admis qu’une seule publication partageait les photos, toute la situation était “bizarre”. Elle a ajouté: «Tout ce que je voulais dire, c’était maintenant que je vois cette situation similaire, je me dis est-ce qu’il fait ça? Est-il authentique ou fait-il la même chose qu’il faisait à l’autre personne ? »

Sheree a parlé de sa nouvelle romance avec Martell à TMZ le 26 juillet. “Nous nous sommes en fait rencontrés par l’intermédiaire d’un ami commun”, a-t-elle expliqué. « Il a rencontré mes amis. Il a rencontré plusieurs personnes de ma famille. Nous avons juste traîné. Je profite de la vie en ce moment.

Après le TMZ photog a interrogé Sheree sur ses plans à long terme avec Martell et sa relation passée avec Tyrone Gilliams, elle a confirmé que la romance de Tyrone était révolue depuis longtemps. «C’est un enveloppement pour lui. Bien sûr », a-t-elle déclaré. La séparation de Tyrone et Sheree s’est déroulée au cours de la saison en cours de Les vraies femmes au foyer d’Atlanta après que Tyrone ait refusé de la rencontrer, elle et ses amis, à New York pour soutenir l’émission de Kandi à Broadway, qu’elle dirigeait en tant que productrice. Sheree a ensuite parcouru 95 miles pour rencontrer Tyrone à Philadelphie, où il ne s’est pas présenté et a même bloqué son numéro. Dans un épisode de juillet de RHO, Sheree a déclaré se sentir “si stupide” après que sa brouille avec Tyrone ait été reprise par la presse.

Tyrone et Sheree sont sortis ensemble pendant des années et dans un épisode de mars 2018 de RHOA a même parlé de se marier. Pendant ce temps, Sheree a rénové sa maison dans l’espoir que Tyrone emménagerait une fois qu’il serait sorti de prison. Peut-être que Martell sera son bonheur pour toujours qu’elle cherchait.