Kamya Punjabi critique Vikas Gupta pour ses allégations de fréquentation de feu Pratyusha Banerjee

Il y a quelques jours, Vikas Gupta a affirmé qu’il sortait avec Pratyusha Banerjee et qu’elle faisait partie de ses partenaires qui connaissaient sa bisexualité. Sa déclaration a créé un énorme tollé alors que l’acteur de « Balika Vadhu » n’est plus. Elle est décédée par suicide en 2016, et maintenant, son meilleur ami et acteur Kamya Panjabi a également critiqué Vikas pour ses déclarations sur Pratyusha.

L’acteur de ‘Shakti’ a déclaré à ETimes : « Pourquoi parler du passé avec elle maintenant ? Pratyusha n’est pas là pour dire au monde si c’est vrai ou incorrect. Elle n’est pas là pour vérifier ces affirmations. Pourquoi Vikas parle-t-il de son passé avec elle maintenant ? Veut-il la gloire ou quoi ? Je n’apprécie pas du tout.

Kamya a ajouté: « Elle n’est plus avec nous. C’était sa vie personnelle et personne n’a le droit d’en parler maintenant. Vikas n’est pas un enfant. Il a peut-être ses propres raisons à cela, mais celui qui n’est pas avec nous ne devrions plus être traînés maintenant de quelque façon que ce soit. »

L’acteur a également déclaré: « Vikas n’est pas un enfant. Il a peut-être ses raisons, mais pourquoi traîner quelqu’un qui n’est pas avec nous). Il n’a pas révélé le nom de la fille, avec qui il a prétendu être sorti avec d’autres Pratyusha Est-ce parce qu’elle est vivante pour se défendre ? Yeh saari cheezein nahi honi chahiye (Toutes ces choses ne devraient pas arriver). Nous nous sommes battus pour elle… C’est un sujet sensible, alors faisons attention à ce que nous disons. »

Plus tôt, l’ex-petit ami de Pratyusha, Rahul Raj Singh, a également nié les affirmations de Vikas de sortir avec elle. Il a déclaré au quotidien : « Pratyusha n’est jamais sorti avec Vikas, donc la question de leur séparation ne se pose pas. En fait, ils n’étaient même plus en bons termes après un certain temps. Il ne devrait pas inventer des histoires pour la publicité. Pratyusha le ferait. l’auraient giflé si elle avait été en vie. »