Kamoya Kimeu, célèbre chasseur de fossiles en Afrique, est mort

Kamoya Kimeu, un Kenyan qui a travaillé avec la célèbre famille de paléontologues Leakey, était considéré comme l’un des chasseurs de fossiles les plus prospères au monde, déterrant des squelettes vieux de millions d’années qui ont prouvé que Homo sapiensles premiers humains modernes, sont originaires d’Afrique, plutôt que d’Asie, comme on le pensait auparavant. Son travail a également aidé les scientifiques à comprendre comment les anciens ancêtres humains se sont développés et quand ils ont commencé à marcher debout, plutôt qu’à quatre pattes, il y a plus de 4 millions d’années.

M. Kamoya, comme on l’a toujours connu, est décédé le 20 juillet dans un hôpital de Nairobi, à l’âge de 83 ou 84 ans, a annoncé sa fille Jennifer Kamoya aux médias kenyans. Elle a dit qu’il croyait être né en 1938 mais qu’il n’avait pas d’acte de naissance.

Les musées nationaux du Kenya (NMK), où il a été pendant des années conservateur des sites historiques et qui l’ont qualifié de “sans aucun doute le meilleur chasseur de fossiles que le monde ait jamais eu”, ont déclaré qu’il avait été admis à l’hôpital en juillet et qu’il est décédé. d’insuffisance rénale.

M. Kamoya faisait partie d’une équipe, et souvent chef d’équipe, de ce qui était connu sous le nom de “Hominid Gang” mis en place à la fin des années 1950 par Louis Leakey, le fils de missionnaires britanniques au Kenya qui a fondé une dynastie familiale de chasseurs de fossiles. Sous les auspices de Leakey et de sa compagne paléoanthropologue épouse, Mary, M. Kamoya a continué à former de nombreux Kenyans – les régalant, pipe à la main autour d’un feu de camp, avec des histoires de voyage à dos de chameau, d’être abattu par des chasseurs d’animaux et des bandits ou de venir en contact oculaire avec des lions ou des crocodiles.

L’une des raisons pour lesquelles il est devenu important pour la famille Leakey était sa maîtrise des langues tribales. Il a pu traiter diplomatiquement avec les anciens du village qui se méfiaient initialement d’un homme blanc creusant des ossements sur leur patrie. Sa diplomatie et son humilité l’ont également tenu à l’écart de certains des différends qui ont émergé parmi les paléontologues internationaux sur qui a découvert quoi, et quand, et quelles découvertes étaient les plus importantes.

En 1984, lui et son équipe ont découvert des fragments d’un crâne humain, éventuellement le crâne entier et – après quatre ans de fouilles délicates avec des cure-dents et des brosses à dents – le squelette presque complet d’un garçon, âgé de 12 ans ou moins, décédé 1,6 millions d’années au Kenya.

Le fossile est devenu connu sous le nom de “Turkana Boy”, car il a été trouvé près du lac Turkana dans le nord du Kenya, en commençant par un morceau de crâne de la taille d’une boîte d’allumettes que M. Kamoya a repéré scintillant parmi la terre sur le lit asséché de la rivière Nariokotome. Il est maintenant considéré comme l’une des découvertes les plus importantes de la paléontologie et de la quête pour comprendre les origines humaines. Alan Walker, un Anglais qui était paléoanthropologue à Penn State à l’époque, a minutieusement aidé à reconstituer le squelette après que M. Kamoya a découvert le fragment de crâne.

L’une des fouilles ultérieures de M. Kamoya, en 1994, a révélé un os de tibia humain vieux de 4,1 millions d’années qui, avec d’anciennes empreintes de pas découvertes plus tard, a prouvé que les ancêtres humains marchaient déjà debout, comme l’homo erectusà ce moment-là.

Kamoya Kimeu est né dans un village du comté de Makueni, dans ce qui était alors l’Afrique orientale britannique, aujourd’hui le sud du Kenya. Son père, chevrier, complète ses revenus par des travaux de construction de chemin de fer. Il est allé dans une école missionnaire chrétienne, apprenant l’anglais et le swahili à ajouter à sa langue maternelle, le kikamba, avant d’aider le revenu familial en s’occupant de leurs chèvres et en travaillant dans une ferme laitière appartenant à des Britanniques.

Vers 1960, il apprit que Louis et Mary Leakey cherchaient des travailleurs locaux sur le terrain pour les aider à creuser des fossiles. Au départ, il craignait de déshonorer ses ancêtres. « Creuser des ossements humains était associé à la sorcellerie », a-t-il déclaré au Christian Science Monitor. « C’était un tabou dans la coutume africaine. Mais je n’étais qu’un jeune homme aventureux, désireux de voyager et de découvrir des choses.

Richard Leakey, décédé en janvier et fils de Louis et Mary, a déclaré que M. Kamoya avait un talent instinctif pour trouver des fossiles, qu’il s’agisse d’éléphants ou d’humains. Il a déclaré à un intervieweur en 2018 : « Il y a quelque chose de presque magique dans la façon dont Kamoya ou l’un des membres de son équipe peut gravir une pente qui n’est apparemment jonchée que de cailloux et ramasser un petit fragment d’os noir fossilisé, annonçant que c’est, disons, une partie de la patte antérieure supérieure d’une antilope. Ce n’est pas de la magie, mais une accumulation inestimable de compétences et de connaissances.

En 1985, après avoir découvert Turkana Boy, M. Kamoya a été invité à Washington, où le président Ronald Reagan lui a remis la médaille John Oliver La Gorce de la National Geographic Society, du nom d’un écrivain et explorateur américain qui a passé une grande partie de sa vie à travailler avec la société.

Les survivants incluent sa femme, Mary Mbiki; cinq enfants; un frère; trois sœurs; et quatre petits-enfants.

Louise Leakey, petite-fille de Louis et Mary Leakey et elle-même paléontologue toujours à la recherche et à l’analyse de fossiles au Kenya, a déclaré au Washington Post cette semaine : « Kamoya était une personne douce et à la voix douce, une travailleuse acharnée, toujours éveillée avant tout le monde et la dernière à lit. Il était respecté et apprécié de tous ceux avec qui il travaillait, des scientifiques étrangers et du « Hominid Gang » qui travaillait sous ses ordres.