Kamloops examinera les mesures de sécurité fluviale après la noyade présumée d’un homme de Vernon

-Kamloops cette semaine

La noyade présumée d’un joueur de football sur l’île McArthur au cours de la longue fin de semaine de la fête de la Colombie-Britannique a suscité des dons de la communauté du football et des questions quant à savoir si des mesures de sécurité accrues sont nécessaires le long de la rive.

Le Dr Michael Mthandazo est entré dans la rivière pour nager avec son fils lors d’un tournoi de soccer récréatif à Kamloops le 30 juillet, selon une collecte de fonds en ligne sur gofundme.com.

Alors qu’il se refroidissait dans l’eau au large de l’île McArthur, le courant de la rivière s’est accéléré et, alors que Mthandazo a pu aider son fils à sortir de l’eau, le médecin n’a pas pu le faire lui-même et a été emporté.

“Dr. Mthandazo était le seul gagne-pain et n’a pas de famille élargie sur place, donc sa femme, Julia, et leurs deux fils (âgés de 11 et huit mois) auront besoin de beaucoup de soutien de la communauté », a déclaré la collecte de fonds, organisée par Noha Fossen. , déclaré.

La page de collecte de fonds a été lancée avec la bénédiction de la femme de Mthandazo pour alléger une partie du fardeau financier à venir pour la famille.

Mthandazo a déménagé à Vernon en janvier 2021, où il a travaillé comme médecin de famille.

Il jouait dans une équipe de la vallée du Fraser lors du tournoi de soccer sur invitation de Kamloops.

Caporal de la GRC de Kamloops Crystal Evelyn a déclaré que le corps de Mthandazo n’avait pas été retrouvé mardi après-midi.

Le directeur général de la ville de Kamloops, David Trawin, a déclaré dans un communiqué que la ville étudiait si des mesures pouvaient être prises, y compris une signalisation accrue.

Il a déclaré que la ville était attristée d’apprendre l’incident et a exprimé sa sympathie au nom de la municipalité. Il a ajouté que la tragédie sert de rappel important aux résidents et aux visiteurs que les rivières peuvent être imprévisibles et dangereuses.

Trawin a déclaré que les rivières restent exceptionnellement hautes et à débit rapide pour cette période de l’année. La crue printanière a été retardée en raison d’un printemps frais, qui a fait en sorte que les niveaux des rivières restent élevés pendant une période prolongée jusqu’aux mois d’été.

Com. Bill Sarai est un résident de Brocklehurst. Il a dit que lorsque l’eau est à son point bas, il est possible de marcher le long des berges et de McArthur Island à Rabbit Island.

Sarai a déclaré que la zone où Mthandazo a été emporté n’est pas un lieu de baignade populaire, mais a ajouté qu’il pouvait voir pourquoi les gens auraient voulu nager tout en jouant au football par temps chaud.

Les températures du long week-end du BC Day ont basculé vers 40 °C.

Sarai a déclaré que la zone en question tombe à quatre ou cinq pieds dans l’eau et, une fois qu’elle tombe, le courant sous-jacent est fort. Il a dit qu’une personne de l’extérieur de la ville ne saurait nécessairement que la rivière est beaucoup plus haute qu’elle ne l’est normalement à cette période de l’année.

Sarai a déclaré qu’il ne connaissait pas toutes les circonstances entourant l’incident tragique, mais a noté qu’il serait ouvert aux changements, si nécessaire.

“Je pense qu’il est injuste de spéculer si nous aurions pu faire plus”, a déclaré Sarai.

“Je ne sais pas. S’il y a quelque chose – absolument certain que nous en tant que conseil et moi, vivant à Brock – s’il y a quelque chose que nous aurions pu faire pour empêcher cela, par tous les moyens, je suis partout.

La zone d’où Mthandazo a disparu est restée bloquée sur l’île McArthur à la fin de la semaine dernière. Il se trouve en face du terrain n°7.

Ivy Joseph et Gerard Wilmot se promènent régulièrement dans le quartier.

De multiples chemins de fortune du Rivers Trail s’avancent jusqu’à l’eau. Joseph a indiqué des endroits à l’est près de la rampe de mise à l’eau et à l’ouest près de l’embouchure d’un ruisseau comme lieux de baignade plus sûrs.

Wilmot a déclaré qu’il ne laisserait pas un enfant s’approcher du bord de la berge car, s’il devait glisser dans l’eau, il n’y aurait aucun moyen de le récupérer. Il a dit que le courant sous-jacent est dangereux, notant que la rivière contient des débris cachés.

“Ce n’est pas un endroit où nous laisserions nos petits-enfants s’approcher”, a déclaré Wilmot.

Le couple a suggéré une signalisation accrue avertissant les gens de ne pas nager dans la zone, des clôtures et / ou des dispositifs de flottaison à proximité pour améliorer la sécurité de la rivière.

Bien que des panneaux interdisant la baignade se trouvent près de la rampe de mise à l’eau et du marécage de l’île McArthur, aucun panneau n’est affiché le long du sentier Rivers dans la zone où la noyade présumée s’est produite.

Le directeur du tournoi de soccer sur invitation de Kamloops, Rob Piva, a déclaré que les organisateurs du tournoi et les joueurs étaient «dévastés» par l’incident.

Piva a déclaré que la nouvelle de l’incident s’était propagée rapidement autour du tournoi de football à 42 équipes, notant que 90% des équipes qui avaient gagné de l’argent en avaient fait don à la famille de Mthandazo. Cela équivalait à environ 2 500 $.

“Et puis j’ai reçu des e-mails d’autres gars qui veulent leur envoyer de l’argent”, a déclaré Piva.

La collecte de fonds en ligne peut être trouvée sur gofundme.com en recherchant “Dr. La famille de Mthandazo.

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

KamloopsNatationVernon