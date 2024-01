Kamlesh Mehta : En espérant une participation optimale et de meilleurs résultats en tennis de table aux JO de Paris 2024

C’était un sac mitigé, avec plus de succès que d’échecs en 2023. Etant un éternel optimiste, je préférerais souligner les points positifs du tennis de table indien.

Le toast de l’année revient évidemment aux Mukherjees – Sutirtha et Ayhika – pour avoir remporté la médaille de bronze en double féminin à Hangzhou. Depuis que le duo a commencé à s’associer régulièrement au milieu de l’année, ils ont attiré l’attention du monde entier, et la médaille des Jeux asiatiques témoigne de leur capacité.

Tennis de table indien en 2024 : la fortune de l’Inde liée aux exploits de Paris

Même en double masculin, Manush Shah et Manav Thakkar ont raté de peu une médaille. Et les deux mêmes paires ont également atteint les quarts de finale des Championnats d’Asie, une première pour l’Inde avec deux paires de double figurant dans le top huit. J’espère juste que ces jeunes continueront de s’améliorer, et je ne serai pas surpris s’ils continuent à étourdir des adversaires plus prestigieux en 2024.

Manika Batra a continué à exceller et a même enregistré son meilleur classement en carrière en simple, mais a parfois connu une année de hauts et de bas. Elle devra faire de son mieux pour monter plus haut dans le classement et faire flotter haut le drapeau indien.

Quant à la section masculine, il était réconfortant de voir Harmeet Desai sortir de l’ombre des vieux chevaux de guerre A. Sharath Kamal et G. Sathiyan et émerger comme le pagayeur le mieux classé de l’Inde. Qu’il ait retrouvé le titre de champion national après une longue période a dû être une cerise sur le gâteau !

Du point de vue des fans, l’année a également vu le retour d’Ultimate Table Tennis, la ligue basée sur une franchise, après la pause provoquée par la pandémie. Plus important encore, Goa, qui a accueilli le tout premier événement WTT Star Contender, a peut-être été l’étape la plus importante du tennis de table indien jusqu’à présent. Il a reçu un formidable accueil de la part des fans du monde entier, et l’organisation continue de l’événement au cours des prochaines années améliorera non seulement la stature de l’Inde dans le tennis de table mondial, mais contribuera également à rendre ce jeu encore plus populaire auprès des masses. C’était également gratifiant de voir les para-athlètes continuer à s’amuser sur la grande scène. Bhavina Patel a de nouveau rendu le pays fier, Sandeep Dangi remportant également une médaille.

Sur le circuit mondial de la jeunesse, plusieurs jeunes prometteurs ont excellé au niveau international, prouvant ainsi que la structure nationale crée une plate-forme leur permettant d’apporter plus de lauriers au pays. Une mention spéciale va à Suhana Saini et Yashaswini Ghorpade, qui sont en tête du classement mondial des jeunes. Yashaswini est également devenu le premier junior à remporter un titre en simple lors d’un événement WTT Contender.

J’espère simplement que toutes ces étapes permettront à l’Inde d’avoir une participation optimale et de meilleurs résultats à Paris 2024.