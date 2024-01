Kamila Valieva suspendue quatre ans pour dopage, mettant fin au drame des Jeux olympiques de 2022

Dans une réprimande éclatante du système de dopage notoire de la Russie, le Tribunal arbitral du sport a suspendu lundi matin pour quatre ans la patineuse artistique olympique russe Kamila Valieva et a déclaré que ses résultats olympiques de 2022 étaient disqualifiés, mettant fin à un drame sportif international sans précédent et prolongé qui dure depuis près de deux ans.

La décision du TAS signifie que l’Union internationale de patinage, l’organisme directeur mondial du patinage artistique, sera désormais appelée à décider des résultats de la compétition de patinage artistique par équipes de 2022 sur la base de la décision du comité d’arbitrage. Si les résultats de Valieva sont refusés et/ou l’équipe russe est disqualifiée, l’ISU propulsera probablement les États-Unis à la médaille d’or, suivis du Japon avec la médaille d’argent et du Canada, quatrième, qui remportera la médaille de bronze.

Un porte-parole de l’ISU a déclaré à USA TODAY Sports dans un e-mail que la fédération publierait une déclaration sur la situation mardi.

“Il est désormais impératif pour l’ISU d’exécuter la décision technique de sa disqualification des Jeux et de redistribuer les médailles aux bons gagnants”, a déclaré Travis Tygart, PDG de l’Agence antidopage américaine, à USA TODAY Sports immédiatement après l’annonce de la décision du TAS.

En réponse à la décision du TAS, Tygart a déclaré : “C’est le bon résultat et espérons que les athlètes propres qui ont participé aux Jeux pourront enfin avoir un peu de joie et de satisfaction pour leur longue attente de justice, même si leur moment n’a jamais été remplacé. En même temps “Une fois, nous avons mal au cœur pour un autre athlète russe que le système a échoué, celui-ci, une jeune fille de 15 ans. Le système doit se réparer tout seul.”

Cette décision intervient 720 jours après que Valieva, alors âgée de 15 ans, a mené la Russie à la médaille d’or dans l’épreuve olympique par équipe à Pékin le 7 février 2022. Les États-Unis ont terminé deuxième et le Japon troisième.

Mais le lendemain, la cérémonie de remise des médailles de l’événement a été annulée et les résultats ont été bouleversés après que Valieva ait été testée positive à la trimétazidine, un médicament pour le cœur interdit, six semaines plus tôt aux championnats de Russie.

Le TAS a statué que la suspension de quatre ans de Valieva commençait à la date à laquelle elle avait passé cet examen, soit le 25 décembre 2021.

Une fois que l’ISU aura décidé qui remportera les médailles, personne ne pourra deviner comment les patineurs recevront réellement leurs médailles. Une idée qui a été lancée est d’honorer les médaillés avec une cérémonie aux Jeux Olympiques de Paris 2024 cet été.

Il n’existe certainement pas de guide pour cela. Jamais auparavant une cérémonie de remise de médailles olympiques n’avait été annulée, donc jamais auparavant les athlètes n’avaient dû attendre ce qui finirait par prendre plus de deux ans pour recevoir leurs médailles.

Après la fin des Jeux olympiques de Pékin, la seule organisation chargée d’ouvrir l’enquête sur Valieva était l’Agence russe antidopage, elle-même suspendue de 2015 à 2018 pour avoir aidé des athlètes russes à tricher. Sans surprise, RUSADA a tergiversé et retardé pendant la majeure partie du reste de 2022, retardant le processus de plusieurs mois.

L’audience de Valieva devant un panel de trois membres du TAS s’est tenue fin septembre 2023 à Lausanne, en Suisse, mais a été encore retardée lorsque les arbitres ont ordonné « la production de documents supplémentaires », nécessitant une autre réunion début novembre avant le début des délibérations des arbitres. .

L’indignation des athlètes des États-Unis et du Japon a accompagné cette controverse à partir du moment où le contrôle antidopage positif de Valieva a forcé l’annulation de la cérémonie de remise des médailles.

“La justice n’a pas seulement été refusée aux athlètes qui attendent leurs médailles depuis près de deux ans maintenant”, a déclaré Tygart à USA TODAY Sports en novembre. “La justice a été vaincue. Les athlètes ne pourront jamais remplacer le moment qu’ils auraient eu sur le podium olympique.”

L’Agence mondiale antidopage a déclaré dans un communiqué qu’elle “accueillait favorablement” la décision du TAS, ajoutant : “L’AMA a interjeté appel auprès du TAS dans l’intérêt de l’équité pour les athlètes et le sport propre et nous pensons que cela a été réalisé grâce à cette décision.”

Le communiqué aborde également le long processus menant à la décision de lundi. “L’AMA comprend la frustration des parties concernées par le temps qu’il a fallu pour mener à bien cette affaire. En effet, l’AMA partageait ces frustrations, c’est pourquoi, à chaque étape du processus, y compris lors de la procédure de première instance en Russie, l’AMA a poussé difficile pour une résolution rapide.

Dans un communiqué du Comité olympique et paralympique américain, la PDG Sarah Hirshland a salué cette décision. “Aujourd’hui est un jour que nous attendions avec impatience depuis deux ans, car c’est une victoire importante non seulement pour les athlètes de l’équipe américaine mais aussi pour les athlètes du monde entier qui pratiquent le fair-play et défendent un sport propre.

“Les incroyables athlètes de l’équipe américaine, dont Evan Bates, Karen Chen, Nathan Chen, Madison Chock, Zachary Donohue, Brandon Frazier, Madison Hubbell, Alexa Knierim et Vincent Zhou, ont fait preuve d’un courage remarquable. Leurs performances exceptionnelles à Pékin symboliseront à jamais leur engagement. pour nettoyer la concurrence.

“Nous anticipons désormais le jour où nous pourrons célébrer de tout cœur ces athlètes, ainsi que leurs pairs du monde entier. Leur moment approche et lorsqu’il arrivera, il témoignera de la justice et de la reconnaissance qu’ils méritent vraiment.”