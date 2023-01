Kamila Valieva : la patineuse artistique russe autorisée par la RUSADA et l’AMA à revoir sa décision antidopage et à envisager un appel

CNN

L’Agence antidopage russe (RUSADA) a découvert que la patineuse artistique Kamila Valieva avait enfreint les règles antidopage mais ne portait aucune “faute ou négligence” pour cette transgression, selon l’Agence mondiale antidopage (AMA).

La décision en effet disculpe Valieva d’actes répréhensibles et n’administre aucune sanction au-delà de la disqualification de ses résultats à partir du 25 décembre 2021 – la date de son prélèvement d’échantillons.

La décision, prise par un tribunal de la RUSADA, permettrait au Comité olympique russe (ROC) de remporter les médailles d’or remportées dans l’épreuve de patinage artistique par équipe aux Jeux olympiques de Pékin en 2022.

CNN a contacté RUSADA pour commentaires.

L’Agence mondiale antidopage (AMA) a publié une déclaration laissant entendre qu’elle ferait probablement appel du verdict.

“L’AMA prend note de ce résultat et a demandé une copie de la décision motivée complète, qu’elle examinera avec le dossier afin de déterminer si la décision est conforme aux termes du Code mondial antidopage”, a-t-elle déclaré dans une déclaration.

“Cependant, sur la base des éléments de l’affaire que l’AMA connaît déjà, l’Agence est préoccupée par le constat d’absence de faute ou de négligence et n’hésitera pas à exercer son droit de recours devant le Tribunal arbitral du sport, comme approprié.

“Après un examen complet de la décision RUSADA, l’AMA examinera quelles seront ses prochaines étapes afin que l’affaire soit traitée le plus rapidement possible et sans plus tarder indûment.”

Travis Tygart, PDG de l’Agence américaine antidopage (USADA), a déclaré dans un communiqué à CNN : “L’AMA et l’ISU [International Skating Union] doivent faire appel de cette décision, au nom de la crédibilité du système antidopage et des droits de tous les athlètes.

“Le monde ne peut pas accepter cette décision intéressée de RUSADA, qui dans un passé récent a été un instrument clé de la fraude au dopage parrainée par l’État russe et qui n’est pas conforme. La justice exige une audience publique complète et équitable en dehors de la Russie. »

Valieva, qui a maintenant 16 ans, a été suspendue par la RUSADA le lendemain du jour où elle a mené le Comité olympique russe (ROC) à la victoire dans l’épreuve par équipe à Pékin, où elle est devenue la première femme à réussir un quadruple saut aux Jeux olympiques d’hiver.

Elle a été testée positive pour une substance interdite – la trimétazidine, un médicament pour le cœur, qui peut améliorer l’endurance – en décembre 2021. Mais les résultats de l’échec du test de dépistage de drogue de décembre n’ont été révélés que pendant les Jeux olympiques lorsqu’ils ont été analysés et signalés à RUSADA.

Valieva n’a pas expliqué publiquement les résultats positifs des tests.

L’équipe des États-Unis a terminé deuxième de l’épreuve par équipe à Pékin, le Japon en troisième et le Canada quatrième. En raison de la controverse sur le dopage, aucune cérémonie de remise de médailles n’a eu lieu pendant les Jeux.

CNN a contacté l’ISU et le Comité international olympique (CIO) pour commentaires.

Dans une déclaration à CNN, le Comité olympique et paralympique américain a déclaré : “Alors que nous approchons du premier anniversaire des Jeux de Pékin, il reste très important que les athlètes de l’épreuve par équipe de patinage artistique qui ont concouru à Pékin obtiennent la résolution qu’ils méritent.

“Nous remercions l’AMA pour son engagement à examiner cette question et à faire avancer le processus aussi rapidement que possible.”