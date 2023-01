Kamila Valieva: la patineuse artistique des règles de l’Agence antidopage russe n’a pas commis d’infraction de dopage | Actualités Actualités

L’Agence antidopage russe a déclaré que Kamila Valieva “n’a commis aucune faute ni négligence” pour un échantillon qu’elle a testé positif à une substance interdite

L’Agence antidopage russe (RUSADA) a déclaré que la patineuse artistique adolescente Kamila Valieva n’avait pas commis de délit de dopage avant les Jeux olympiques d’hiver de l’an dernier.

L’Agence mondiale antidopage (AMA) affirme que RUSADA a découvert que Valieva “n’avait commis aucune faute ni négligence” après qu’un échantillon qu’elle avait donné aux championnats nationaux russes en décembre 2021, deux mois avant les Jeux de Pékin, ait été testé positif à la substance interdite trimétazidine.

Valieva, 15 ans à l’époque, a remporté l’or dans la compétition olympique par équipe en février, un jour avant l’annonce du test positif – le résultat a été tardif car le laboratoire testant l’échantillon a été affecté par la pandémie de Covid-19.

La déclaration de l’AMA vendredi a déclaré que RUSADA n’imposerait aucune sanction à Valieva au-delà de la disqualification de ses résultats à la date du prélèvement de l’échantillon en décembre 2021.

L’Agence mondiale antidopage est “préoccupée” par la conclusion de RUSADA sur l’affaire Valieva

L’AMA avait demandé une interdiction de quatre ans et a déclaré dans le communiqué qu’elle était “préoccupée” par la conclusion et qu’elle n’hésiterait pas à exercer son droit d’appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) une fois qu’elle aurait examiné la décision reçue. ” “décision complète et motivée”.

Un précédent panel de juges du TAS a permis à Valieva de participer à l’épreuve individuelle féminine aux Jeux de Pékin – où elle a terminé quatrième après une série de faux pas – même sous suspicion de dopage.

C’était en partie à cause de son âge, le TAS affirmant qu’une interdiction pourrait lui causer un “préjudice irréparable”.

Pour sa défense, Valieva a déclaré que le test positif était le résultat d’une confusion avec les médicaments pour le cœur de son grand-père.

RUSADA n’a pas publié le verdict et avait précédemment déclaré qu’elle ne publierait aucune découverte liée à l’affaire car Valieva n’avait que 15 ans au moment où elle a été testée positive.

Selon le résultat éventuel de tout appel, l’affaire pourrait entraîner le passage des États-Unis de l’argent à l’or dans l’épreuve par équipe.

Les trébuchements de Valieva sur la glace lui ont valu de terminer quatrième de l’épreuve féminine à Pékin

Déclaration de l’AMA sur les conclusions de RUSADA

“L’Agence mondiale antidopage (AMA) a été informée par l’Agence antidopage russe (RUSADA) que son tribunal disciplinaire a maintenant rendu une décision dans l’affaire de la patineuse artistique du Comité olympique russe (ROC), Kamila Valieva.

“Le tribunal a conclu que bien que l’athlète ait commis une violation des règles antidopage, elle n’en portait “aucune faute ni négligence”.

“A ce titre, le tribunal n’a imposé aucune sanction si ce n’est la disqualification de ses résultats à la date du prélèvement de l’échantillon (25 décembre 2021).

“L’AMA prend note de ce résultat et a demandé une copie de la décision motivée complète, qu’elle examinera avec le dossier afin de déterminer si la décision est conforme aux termes du Code mondial antidopage.

“Cependant, sur la base des éléments de l’affaire dont l’AMA a déjà connaissance, l’Agence est préoccupée par le constat d’absence de faute ou de négligence et n’hésitera pas à exercer son droit de recours devant le Tribunal arbitral du sport, comme approprié.”