Kamil Sokolowski reçoit une interdiction de trois ans de l’UKAD après avoir été testé positif à une « substance interdite » après le combat contre Frazer Clarke | Nouvelles de boxe

Kamil Sokolowski a été suspendu pour trois ans par l’organisme antidopage du Royaume-Uni après avoir été testé positif à une « substance interdite » après sa défaite face à Frazer Clarke.

Sokolowski a été battu aux points par Clarke en novembre dernier, mais l’UKAD a maintenant confirmé que le Polonais basé en Grande-Bretagne avait donné des résultats d’analyse défavorables lors d’un test d’urine après le combat de six rounds.

Un communiqué de l’UKAD disait : « Le boxeur professionnel polonais Kamil Sokolowski a été banni de tout sport pour une période de trois ans suite à des violations des règles antidopage (VRAD) pour la présence et l’usage d’une substance interdite.

« Le 12 novembre 2022, UK Anti-Doping (UKAD) a collecté un échantillon d’urine en compétition auprès de M. Sokolowski après son combat contre Frazer Clarke à l’AO Arena de Manchester. L’analyse de l’échantillon de M. Sokolowski a donné des résultats d’analyse anormaux (FAA) pour le origine exogène de la testostérone et de ses métabolites.

« La testostérone est répertoriée dans la section S1.1 de la Liste des interdictions 2022 de l’Agence mondiale antidopage (AMA) en tant que stéroïde anabolisant androgène. Il s’agit d’une substance non spécifiée qui, lorsqu’elle est administrée de manière exogène, est interdite dans le sport à tout moment.

Image:

Frazer Clarke (à droite) a battu Kamil Sokolowski (à gauche) à Manchester en novembre dernier





« Le 21 avril 2023, l’UKAD a informé M. Sokolowski des AAF et lui a prononcé une suspension provisoire du sport.

« M. Sokolowski a répondu à l’avis de l’UKAD le 30 avril 2023 indiquant qu’il avait utilisé un supplément qui, selon lui, contenait les substances interdites trouvées dans son échantillon.

« Le 26 mai 2023, l’UKAD a inculpé M. Sokolowski de commission de VRAD pour présence et usage de substances interdites. M. Sokolowski a reconnu les VRAD et accepté la période de suspension invoquée. Conformément à l’article 10.8.1 de l’ADR, M. Sokolowski a pu de réduire la période de suspension de quatre ans à trois ans, après avoir reconnu les violations et accepté la période de suspension dans les vingt jours suivant la lettre d’accusation. »

Clarke a ajouté quatre autres victoires à son record d’invincibilité depuis qu’il a affronté Sokolowski et a récemment remporté une victoire par arrêt contre David Allen ce mois-ci.