Kamehameha Maui survit aux Bears auparavant invaincus en 5 | Actualités, Sports, Emplois

PUKALANI — Le dernier point était approprié dans ce marathon que l’équipe féminine de volleyball des écoles Kamehameha Maui a remporté en cinq sets contre Baldwin jeudi soir.

Après un rallye furieux, un bump kill, excusez-moi, de Zsyla Honda a surpris les Bears et les Warriors se sont échappés avec une victoire de 20-25, 25-14, 13-25, 25-18, 18-16.

Le match a duré plus de deux heures pour se terminer dans un gymnase Kaulaheanuiokamoku bondé sur le campus KSM. Ensuite, le bloqueur central junior de Kamehameha Maui, Haven De Silva, a eu la sérénade de « Joyeux anniversaire » le jour où elle a eu 16 ans.

De Silva joue au niveau national au club de volley-ball de style hawaïen avec de nombreux partants des Bears au cours de l’été.

« Je pense qu’ils ont joué très dur et je suis vraiment fier de mes coéquipiers du club et de la façon dont ils nous ont poussés à nous améliorer », » De Silva a déclaré après avoir enregistré sept attaques décisives, deux blocs et deux récupérations. « Et je pense que notre équipe a également très bien joué. Nous avons poussé et tout le travail acharné que nous avons fait au gymnase, dans la salle de musculation, tout a payé.

Le résultat laisse les deux équipes 7-1 dans la division I de la Ligue interscolaire de Maui, qui joue à la fin du deuxième des trois tours de la saison régulière.

Les Warriors menaient 13-6 au cinquième set avant que les Bears ne marquent six points consécutifs pour revenir à 13-12. Un long service a donné aux Warriors deux balles de match, 14-12.

Deux erreurs de frappe consécutives ont porté le score à 14-14 avant qu’un kill d’Ariana Naipo ne donne aux Bears une balle de match 15-14. Une faute de pied sur le service qui a suivi a égalisé 15-15.

Les Warriors ont pris une avance de 16-15 sur un kill de Honda et les Bears ont égalisé sur un bloc. Une erreur de frappe de Baldwin et le coup fatal fulgurant de Honda ont mis fin aux choses.

Fabrao, un frappeur extérieur de deuxième année qui joue également pour Hawaiian Style, a terminé avec 14 récupérations, cinq blocs, huit attaques décisives et un as pour les Warriors. Haylee Pruse a distribué 28 passes décisives pour accompagner huit récupérations, et Kiana Kahale a ajouté 11 récupérations.

« Archer est mon étudiant de deuxième année préféré » » a déclaré De Silva. « Elle est très talentueuse, elle joue depuis qu’elle est petite. Je pense que j’apprends vraiment d’elle aussi.

Un tir mortel de Fabrao a donné aux Warriors une avance de 8-6 dans le deuxième set, et De Silva a suivi avec un dink qui a trouvé le sol pour porter l’avance à 9-6.

Les Warriors ont ouvert une avance de 12-9 sur un bloc de Fabrao, et un kill hors du bloc par Alyssa Fernandez a porté le score à 14-10 et a amené un temps mort de l’entraîneur de Baldwin, Al Paschoal.

L’avance est passée à cinq sur une violation nette, et un kill de Fernandez a porté le score à 16-10. Un as d’Emmi-Lin Felten de Kamehameha Maui, qui a terminé avec 14 récupérations, a porté l’avance à 19-11.

Les Bears ont répondu en s’éloignant au troisième set. Une course de 7-0 derrière le service de Lilinoe Paschoal a donné aux Bears une avance de 19-8. Un meurtre d’Amanda Naipo y a mis fin.

Les Warriors ont pris une avance de 12-9 au quatrième set grâce à trois attaques décisives consécutives de De Silva. L’avance est passée à 17-10 sur un bloc en solo de Fernandez et finalement à 19-11 avant que des blocs consécutifs des Bears ne les ramènent à 21-16 et forcent un temps mort de l’entraîneur de Kamehameha Maui, Sienna Davis. Quelques instants plus tard, un kill de Fabrao l’a envoyé au cinquième set.

« Absolument, je pense que les deux équipes se sont battues dur et ce cinquième set l’a définitivement montré, les choses se sont répétées combien de fois et elles ont joué dur jusqu’à la toute fin des deux côtés. » dit Davis. « Nous avons essayé de travailler sur la finition des matchs et de nos matchs, donc je pense que nos filles ont définitivement réussi cela ce soir.

« Notre défense était solide, c’est sûr, mais je pense que c’est finalement un match où tout s’est réuni, offensivement et défensivement. »

Ariana Naipo a réussi 20 attaques décisives, un as et 12 récupérations pour les Bears. Amanda Naipo a ajouté 11 attaques décisives, 15 récupérations et deux blocs, Lilinoe Paschoal a distribué 40 passes décisives et a réalisé 16 récupérations, deux attaques décisives et trois as, et Natronai Anana a réalisé 29 récupérations, un as et deux passes décisives.

« Tu dois l’aimer » » dit Al Paschoal. « Je veux dire, la défense de ce côté a été phénoménale ce soir – je veux dire, Emmi (Felten) a été incroyable. »

Paschoal était satisfait de la façon dont son équipe s’est battue.

« Je leur ai dit : ‘Vous savez, le livre était déjà un peu fermé pour nous’, alors je leur ai donné des accessoires majeurs pour se battre et revenir de là », dit Paschoal. « Je leur ai aussi dit : ‘Vous ne pouvez pas continuer à vous mettre derrière le ballon 8 et espérer en sortir à la fin’, alors chapeau bas à Kamehameha – ça va être une saison passionnante. Je pense que c’est une perte dont nous avions besoin. Les deux équipes 7-1, on ne peut pas demander plus que ça.

• Résultat du mercredi

Haleakala Waldorf déf. Charte Kihei 25-8, 25-7, 25-15

Statistiques – Haleakala Waldorf : Malia Anderson 8 as, 17 passes décisives ; Lynzee Borchers 7 as, 5 récupérations, 5 attaques décisives ; Morgan Huddleston 3 as ; Nicole Terry 3 as, 3 récupérations ; Sadie Whitehead 7 victimes ; Talei Laury-Shaefer 7 victimes ; Lehua Perkins 3 as, 8 récupérations.

*****

CLASSEMENTS DE VOLLEYBALL MIL FILLES

PREMIÈRE DIVISION

W L Pct FR

Baudouin 7 1,875 —

KS Maui 7 1 875 —

Maui Élevé 4 4 .500 3

Roi Kekaulike 2 6 .250 5

Lahainaluna 0 8 .000 7

SECTION II

W L Pct FR

Salle Seabury 6 0 1,000 —

Maui Préparation 6 2 .800 1

Molokaï 6 2,800 1

Haleakala Waldorf 4 4 .500 4

Lanaï 3 5 .375 4

Hana 3 7 .300 5

Charte Kihei 0 8 .000 7

Résultat de mercredi

Haleakala Waldorf déf. Charte Kihei 25-8, 25-7, 25-15

Résultats de jeudi

Le roi Kekaulike déf. Lahainaluna25-12, 25-6, 25-11

Kamehameha Maui déf. Baudouin 20-25, 25-14, 13-25, 25-18, 18-16

Les matchs du jour

Préparation de Maui à Lanai, 19h

Haleakala Waldorf à Molokai, 19h



