Kamau, lion d’Afrique « charismatique et emblématique » du zoo de Sacramento en Californie, décède à 16 ans

SACRAMENTO, Californie (AP) – Kamau, le lion d’Afrique qui était une attraction phare du zoo de Sacramento en Californie, est décédé à l’âge de 16 ans, ont annoncé des responsables.

Le zoo a déclaré que Kamau avait été euthanasié samedi, un jour après que le gros chat ait été retiré d’une exposition en raison de sa santé déclinante en raison de son âge avancé.

Le lion était considéré comme âgé avec une aggravation des problèmes gastro-intestinaux, « et la décision difficile de procéder à une euthanasie humaine a été prise lorsque les options de traitement médical n’ont pas réussi à soulager suffisamment son état », a déclaré le zoo dans un communiqué.

Le communiqué qualifie Kamau de l’un des « animaux les plus charismatiques et emblématiques » du zoo.

Il est venu à Sacramento du zoo de San Diego en 2008 et dans les années qui ont suivi, il a attiré des foules qui espéraient entendre son rugissement impressionnant.

En 2014, le lion a engendré une portée de petits. Quelques années plus tard, son habitat a doublé de taille et un mur d’observation en verre a permis aux invités de se retrouver « nez à nez » avec Kamau et son compagnon, Cleo, a déclaré le zoo.

Cleo, aujourd’hui âgée de 18 ans, est en bonne santé. Les lions d’Afrique vivent généralement de 10 à 15 ans, selon le zoo, mais ils peuvent vivre jusqu’à 25 ans en captivité.

The Associated Press