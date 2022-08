Kamaru Usman réagit à la perte de l’UFC278 et parle du combat de la trilogie de Leon Edwards

Kamaru Usman de bonne humeur après une défaite choquante contre Leon Edwards lors de l’UFC278, dit que le combat de la trilogie aura lieu en 2023.

Saturday Night Kamaru Usman a perdu son championnat des poids welters avec un coup de tête entendu dans le monde entier, mais il est loin d’avoir fini et de se préparer à la rédemption. Dans un combat que beaucoup pensaient être une promenade dans le parc, Usman a dominé presque chaque seconde du combat en cinq rounds. Avec l’UFC, le combat n’est pas terminé jusqu’à ce que la cloche sonne et avec un coup de pied dans les dernières secondes du combat, un Leon Edwards perdant a détrôné Kamaru Usman pour capturer l’or et poursuivre sa séquence sans défaite.

Kamaru Usman réagit à une perte choquante à l’UFC278, parle du combat de la trilogie de Leon Edwards.

Le coup de tête qui a assommé Usman s’est produit juste au moment où les commentateurs affirmaient que Leon devrait se contenter de survivre jusqu’à la dernière cloche. En une fraction de seconde, tout peut changer et il l’a fait. TMZ a pu rattraper Usman à la suite de sa défaite et il semble être de bonne humeur et admet que tout le monde autour de lui est plus émotif à propos de la perte que lui-même.

“C’est comme si tout le monde en était plus triste que moi”, a-t-il ajouté. “Tout le monde est plus émotif que moi, mais c’est parce que – pour moi, c’est une bonne chose car cela me permet de savoir que les gens se soucient d’eux, les gens sont investis.”

Usman a également révélé qu’il était enthousiasmé par le fait qu’il pouvait inspirer les gens et leur montrer que vous pouvez vous relever après avoir été renversé. La question que tout le monde veut savoir est de savoir si le match revanche est en route et Usman l’a révélé et, espérons-le, il lancera sa saison 2023. Vous pouvez regarder son interview complète avec TMZ ci-dessous.