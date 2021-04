Usman s’est connecté avec une main droite spectaculaire au début du deuxième tour du concours au VyStar Veterans Memorial Arena à Jacksonville, rendant Masvidal instantanément inconscient avant de donner suite à une série de coups sur son rival au sol que beaucoup auront jugé inutile.

Wow … Usman vient de le dire à Masvidal … Il est passé l’heure du coucher. 😴😳 # UFC261pic.twitter.com/c46W2VMT69 – Rob Hodge (@RobHodge_) 25 avril 2021

« Vous avez tous dit que vous vouliez la violence, » Usman a proclamé à la foule farouchement pro-Masvidal après avoir assommé le héros local.

« Pas de manque de respect, merci à mon homme [Masvidal] … Le ciel est la limite pour moi. Je suis le meilleur combattant de la planète. «

La victoire d’Usman est venue de façon catégorique, alors qu’il a amidonné un rival qui l’avait remporté les cinq tours après être intervenu à seulement six jours de préavis lorsque le duo s’est battu pour la première fois à Abu Dhabi en juillet dernier.

Cette fois, Le cauchemar nigérian n’a pas besoin d’aller n’importe où près de la distance alors qu’il a étendu son record d’invaincu dans l’octogone de l’UFC à 14 combats, et sera à juste titre poussé plus loin dans la conversation en tant que l’un des plus grands de tous les temps.

Pour Masvidal, le favori des fans de Miami, ce fut un coup dur à porter devant une foule adoratrice en Floride, bien qu’une fois qu’il eut retrouvé ses esprits, il prit la perte avec grâce.

« La première fois de ma carrière, je n’ai jamais été assommé, ça fait mal, » il a dit.

«Tous les accessoires pour lui, il a mon numéro, il a gagné ce combat juste et carré.

« C’est une petite piqûre de moustique, je vais bien maintenant, » il a rassuré sa famille en regardant de chez lui.

Masvidal avait commencé avec confiance devant la foule des capacités – le premier pour l’UFC depuis que la pandémie a frappé l’année dernière – et a géré avec compétence la menace de lutte d’Usman au premier tour.

Mais malgré les sourires de Gamebred entre les coups de poing, c’est Usman qui a mérité le dernier rire – et brutalement quand il s’est connecté avec une énorme main droite une minute après le deuxième tour.

Pour Usman, c’était une quatrième défense de titre à 170 livres et ses 14 victoires consécutives depuis ses débuts à l’UFC sont la deuxième seulement devant la légende brésilienne Anderson Silva.

Quant à ce qui va suivre pour le joueur de 33 ans, un indice évident a peut-être été au bord de la cage en Floride alors que l’ancienne victime Colby Covington regardait, aiguillonnant son rival.

Usman a terminé l’Américain impétueux lors de la première défense de son titre à l’UFC 245 en décembre 2019, mais le patron de la promotion, Dana White, a fait basculer un match revanche avec l’Américain impétueux comme étant le suivant pour la star née au Nigéria.

Telle est la domination d’Usman dans les rangs des poids welters, il pourrait se trouver à court de dignes prétendants.