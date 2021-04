L’UFC 261 a redonné un sentiment de normalité au monde du sport samedi, avec une salle comble, une foule bruyante et une autre victoire pour Kamaru Usman.

Usman a prolongé sa séquence de victoires à 18 consécutives en éliminant Jorge Masvidal avec un coup de poing droit à la mâchoire au début du deuxième tour et en conservant sa ceinture des poids welters.

La victoire à élimination directe d’Usman était sa troisième lors de ses quatre derniers combats, mettant en valeur son impressionnante polyvalence et sa capacité à ajuster les tactiques pendant les combats. L’ancien lutteur de la division II de la NCAA n’a remporté qu’une seule victoire par élimination directe lors de ses 10 premiers combats à l’UFC avant d’arrêter Colby Covington, Gilbert Burns et Masvidal avec des coups de poing au cours des 18 derniers mois.

«Jacksonville, en Floride, vous avez dit que vous vouliez la violence. De rien, « dit Usman.

Usman (19-1) a remercié Masvidal (35-15) de lui avoir fait peur et de le pousser, disant que cela faisait longtemps qu’il ne se sentait pas nerveux avant un combat.

Celui-ci était une revanche de leur combat à court préavis en juillet. Usman, 33 ans, a battu Masvidal à Fight Island, remportant une décision unanime à l’UFC 251 à Abu Dhabi. Masvidal est intervenu avec un préavis de six jours, volant à l’autre bout du monde pour remplacer le prétendant au titre n ° 1 Gilbert Burns après que Burns ait été testé positif au COVID-19.

Masvidal a tenu bon et a disputé cinq rounds contre le champion, dont la stratégie consistait à piétiner les pieds de Masvidal à chaque fois qu’ils étaient enfermés.

Certains pensaient que Masvidal aurait une meilleure chance avec une séance d’entraînement complète. Pas vraiment.

Pourtant, Masvidal avait la foule derrière lui. Ils ont acclamé sauvagement le natif de Miami, âgé de 36 ans, entonnant les chants «Ole, Ole, Ole» et «Allons-y Jorge», et hué Usman chaque fois que possible.

« Ça fait mal parce que je n’ai jamais été assommé avant », a déclaré Masvidal. « Il a mon numéro, mec. »

C’était le dernier des trois combats pour le titre, mais ce n’était pas le plus surprenant.

Rose « Thug » Namajunas (11-4) a stupéfié Zhang Weili (21-2) pour prendre la ceinture de poids de paille. Namajunas a envoyé Zhang sur la toile avec un pied gauche sur le visage, et le combat a été arrêté à 1:18 du premier round.

Zhang a éclaté de colère, clairement contrarié par la décision de l’arbitre d’arrêter le combat. Les rediffusions ont montré à quel point le coup de pied était vicieux, mais Zhang a insisté sur le fait qu’elle n’avait jamais perdu connaissance.

La championne des poids mouches Valentina Shevchenko (21-3) a totalement dominé Jessica Andrade (21-9) pour conserver sa ceinture, claquant Andrade sur la toile trois fois en deux tours. Elle a finalement remporté un TKO après une série de coups contondants à la tête et à l’oreille d’Andrade. Shevchenko a dansé dans l’octogone après la victoire aux prises et s’est exclamé: «Je peux tout faire.»

L’événement à guichets fermés présenté comme le premier événement sportif de pleine capacité organisé à l’intérieur depuis plus d’un an a attiré une foule de stars. Il n’y avait pas de distanciation sociale dans l’arène de plus de 15 000 places et peu de masques dans n’importe quelle direction. C’était un signe clair qu’au moins certains fans sont prêts à revenir à la normale après plus d’un an à faire face aux changements de COVID-19 dans leurs routines.

« J’ai imaginé ce moment un million de fois, donc c’était tout ce à quoi je m’attendais », a déclaré Jeff Molina, qui a battu Qileng Aori dans un combat undercard. «Recevoir des fans est génial. … Je suis entré là-dedans, je me suis retourné et j’ai regardé la foule, j’ai levé la main et j’ai définitivement attrapé une bonne énergie, de bonnes vibrations de la part de la foule.

Tom Brady, sept fois champion du Super Bowl, était assis à côté de la cage avec ses coéquipiers de Tampa Bay Mike Evans, Blaine Gabbert et Josh Wells.

Tim Tebow, légende de la Floride et natif de Jacksonville, était sur place avec sa femme. Et le quart-arrière des Jaguars de Jacksonville Gardner Minshew et le secondeur Myles Jack étaient dans les premiers rangs.

L’ancien receveur des Bucs, Antonio Brown, a plongé dans un grand pop-corn alors qu’il était assis à côté de la sensation de YouTube et boxeur célèbre Jake Paul, qui s’est disputé nez à nez avec l’ancien combattant de l’UFC et l’actuel commentateur Daniel Cormier avant la carte principale. La salle comble a provoqué Paul plusieurs fois pendant les pauses et au moins deux fois pendant les combats.

Les deux premiers combats de la carte principale se sont terminés par d’importantes blessures à la jambe, le second plus horrible que le premier.

Chris « The All-American » Weidman a cassé sa jambe droite en donnant un coup de pied à Uriah Hall dans les premières secondes du combat. Weidman a apparemment aggravé les choses en essayant de se tenir sur son os cassé. Il s’est effondré sur la toile de douleur et probablement de choc.

Le personnel médical se précipita pour mettre sa jambe dans un jet d’air alors que Hall luttait pour maintenir son sang-froid de l’autre côté de l’octogone. Weidman, qui combattait la légende de l’UFC Anderson Silva lorsque Silva s’est cassé le tibia avec un coup de pied, a finalement été transporté hors de la cage sur une civière.

«Je n’ai que du respect pour Weidman», a déclaré Hall. «Il est vraiment l’un des meilleurs. … C’est la partie triste du sport. C’est une affaire blessée.

REGARDER | UFC 261: la jambe de Chris Weidman se brise en deux après avoir donné un coup de pied à Uriah Hall

Quelques minutes plus tôt, Anthony Smith s’est connecté avec la jambe gauche de Jim Crute et l’a laissé du mal à se tenir debout. Crute a clopiné dans son coin entre les tours et a tenté de revenir pour le deuxième, mais les médecins ont arrêté le combat après avoir diagnostiqué au préalable qu’il s’agissait d’un ligament du genou déchiré.

«Je ne pouvais pas sentir ma jambe», a déclaré Crute. «Je ne pouvais pas me tenir debout dessus.

Le président de l’UFC, Dana White, a ramené son monstre d’arts martiaux mixtes en Floride 11 mois après que le Sunshine State lui ait permis d’organiser un événement après un arrêt de deux mois.

Jacksonville a accueilli l’UFC 249 en mai et White a promis un voyage de retour lorsque l’État a complètement rouvert.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a approuvé l’année dernière un plan de réouverture qui a permis aux grands événements sportifs de reprendre fin septembre, bien qu’une capacité réduite et une distanciation sociale limitée aient été recommandées. Mais jusqu’au retour de l’UFC, personne n’avait autorisé la pleine capacité à l’intérieur.

L’UFC n’avait pas accueilli de fans aux États-Unis depuis plus d’un an. Il y avait une foule limitée pour le dernier événement à Fight Island en janvier.

«Je ne vais pas faire 20, 30, 60% (capacité)», a déclaré White. «Si nous pouvons aller dans un endroit où nous pouvons vendre l’arène, nous y serons. Si nous devons continuer à venir en Floride chaque week-end, nous le ferons aussi.

