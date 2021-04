Kamaru Usman a défendu son titre des poids welters avec un KO brutal à l’UFC 261 samedi.

Dans un match revanche contre l’un de ses plus grands rivaux, Usman (19-1 MMA, 14-0 UFC) a éliminé Jorge Masvidal avec un violent coup de pied droit pour conserver son championnat à 1:02 de la deuxième manche.

Le combat pour le titre des poids welters était l’événement principal de l’UFC 261 au VyStar Veterans Memorial Arena à Jacksonville, en Floride. Il a été diffusé en pay-per-view après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur ESPN +.

Masvidal (35-14 MMA, 12-7 UFC) est sorti avec des coups de pied dans les jambes lors du premier round, auquel Usman est revenu avec des droits en pronation. Alors que le combat est resté sur les pieds dans les premières minutes, une tentative de genou Masvidal a ouvert la porte à Usman pour mener le combat au sol avec un claquement.

Avec la foule complètement derrière lui, Masvidal se leva pour le plus grand plaisir de la foule. Une fois de retour au centre, Masvidal a décroché ses meilleurs clichés du combat – un coup de poing et un genou.

Au Round 2, les deux combattants se sont ouverts. Masvidal respire la confiance, mais ce fut Usman qui eut le dernier rire. Un énorme renversé droit d’Usman a mis Masvidal à terre. À partir de là, seuls quelques coups de poing de suivi ont été nécessaires pour que l’arbitre Herb Dean intervienne.

Avec la victoire, Usman a prolongé sa séquence de victoires à 18 consécutives – une séquence qui se prolonge avant ses débuts à l’UFC. Ses 14 victoires consécutives pour ouvrir sa carrière à l’UFC ne sont que deuxièmes après Anderson Silva. Depuis qu’il a détrôné Tyron Woodley à l’UFC 235 en mars 2019, Usman a défendu avec succès son titre de 170 livres à quatre reprises.

Pour Masvidal, la défaite signifie des défaites consécutives, toutes deux contre Usman. Les pertes étaient ses premières depuis 2017 et sont intervenues dans la foulée d’une séquence de trois victoires consécutives. La défaite à élimination directe était la première fois que Masvidal était terminé depuis mai 2009.

Usman et Masvidal se sont affrontés pour la première fois à l’UFC 251 en juillet 2020 après que Gilbert Burns a été testé positif au COVID-19 et a été retiré de la carte. Masvidal est intervenu avec un préavis de six jours pour son premier tir au titre de l’UFC, qu’il a perdu contre Usman par décision unanime.

Les résultats les plus récents de l’UFC 261 incluent:

Kamaru Usman bat. Jorge Masvidal par KO (coups de poing) – Round 2, 1:02

Rose Namajunas bat. Zhang Weili par KO (coup de pied dans la tête, coups de poing) – Round 1, 1:18

Valentina Shevchenko bat. Jessica Andrade via TKO (coups de poing) – Round 2, 3:19

Uriah Hall a vaincu. Chris Weidman via TKO (blessure) – Round 1, 0:17

Anthony Smith a vaincu. Jimmy Crute via TKO (arrêt du médecin) – Round 1, 5:00

Randy Brown a vaincu. Alex Oliveira via soumission (étranglement arrière nu) – Round 1, 2:50

Dwight Grant a vaincu. Stefan Sekulic par décision partagée (29-28, 28-29, 29-28)

Brendan Allen a vaincu. Karl Roberson via soumission (crochet au talon) – Round 1, 4:55

Pat Sabatini bat. Tristan Connelly par décision unanime (30-27, 29-28, 29-28)

Danaa Batgerel bat. Kevin Natividad via TKO (coups de poing) – Round 1, 0:50

Kazula Vargas bat. Rong Zhu par décision unanime (30-26, 29-28, 29-28)

Jeffrey Molina bat. Qileng Aori par décision unanime (29-28, 29-28, 29-27)

Ariane Carnelossi bat. Na Liang via TKO (coups de poing) – Round 2, 1:28

