NOUVELLE-ORLÉANS: Alvin Kamara a connu la meilleure saison de sa carrière de quatre ans, produisant en tant que coureur et receveur, établissant des records personnels et des records des Saints, et même égalant un record de la NFL pour les touchés dans un jeu qui était sans égal depuis neuf décennies .

Cela soulève la question: où seraient les saints sans lui?

Les Saints n’ont pas pu compter sur le joueur offensif de l’année 2019 Michael Thomas cette saison car il a été écarté de huit matchs pour cause de blessures et en manquera au moins un de plus cette semaine.

Le quart-arrière record Drew Brees a raté quatre matchs en raison de blessures aux côtes et aux poumons. Plusieurs autres joueurs offensifs ont été dans et hors de l’alignement en raison de blessures mineures ou COVID-19[feminine protocoles.

Pendant ce temps, Kamara a réussi 1688 verges et 21 touchés en mêlée, dont six touchés se précipitant contre le Minnesota dimanche, égalant un record établi par Ernie Nevers en 1929.

Hes a eu une saison phénoménale, a déclaré Brees à propos de Kamara lundi. Il était disponible. Il a été aussi bon dans le jeu de course qu’il l’a été dans le jeu de passe, comme il l’a été en protection. Donc, tout autour, j’ai certainement l’impression que cela a été sa meilleure saison. Il a fait de grandes choses jusqu’à présent.

Kamaras 15 touchés en course est un record de franchise pour une saison identique pour son total de 21 touchés marqués. Il a également établi un nouveau record de carrière pour les verges au sol dans un match avec 155.

L’entraîneur Sean Payton a déclaré que les adversaires devaient essentiellement traiter Kamara comme deux joueurs car il était si dangereux à la fois dans le jeu de la course et de la passe.

Kamara nous donne beaucoup de polyvalence en tant qu’attaque et en tant qu’équipe pour décider comment nous voulons l’utiliser à chaque match, a ajouté Payton. Mais ses chantiers, qu’ils aient été au sol ou dans les airs, ont été très importants pour le succès que nous avons eu.

Brees a noté que le meilleur football de Kamaras est venu après avoir signé un nouveau contrat (d’une valeur maximale de 75 millions de dollars sur cinq ans) pendant le camp d’entraînement, tout comme Thomas l’a fait en 2019 lorsqu’il a établi un record de la NFL avec 149 captures après avoir signé sa première grande extension.

Pour lui, avoir l’année qu’il a fait quand je pense que vous pouvez regarder historiquement certains gars qui, où peut-être la motivation n’est-elle pas autant (après avoir décroché un gros contrat) … cela en dit long sur le type de gars que nous recrutons ici, et leur amour du jeu, et leur engagement à ce que nous essayions d’accomplir ici, a déclaré Brees.

Les Saints prévoient de récupérer Thomas pour les séries éliminatoires, et il pourrait encore émerger comme un contributeur crucial.

Mais si gagner la division et organiser des matchs éliminatoires est aussi important que les entraîneurs et les joueurs ont tendance à le dire, la Nouvelle-Orléans peut remercier Kamara pour son rôle important à cet égard.

CE QUI FONCTIONNE

Une attaque précipitée mettant en vedette Kamara, Latavius ​​Murray et parfois le quart de réserve Taysom Hill a représenté 264 verges et sept touchés contre le Minnesota. Les Saints manquaient les deux gardes de départ sur leur ligne offensive et cela ne semblait pas avoir d’importance.

CE QUI A BESOIN D’AIDE

La défense des Saints a de nouveau des problèmes dans la zone rouge, ce qui a tourmenté l’équipe plus tôt cette saison. Le Minnesota a converti ses cinq disques à l’intérieur de la ligne de 20 verges des Saints en touchés.

STOCKER

Tacle gauche Terron Armstead. Il a été dans et hors de l’alignement à cause de blessures cette saison et ne ressemblait pas au départ à lui-même lorsqu’il est revenu lors d’une défaite à Philadelphie il y a trois semaines. Mais dimanche, il conduisait les défenseurs à plus de 10 mètres sur le terrain lors de certains jeux en cours d’exécution, et Brees n’a pas été limogé quand il a reculé pour lancer.

STOCK EN BAS

Le demi de coin Janoris Jenkins était le principal défenseur du receveur des Vikings Adam Thielen, qui a capté huit passes pour 97 verges et un touché.

BLESSÉ

Les Saints ont perdu le secondeur Kwon Alexander pour le reste de la saison à cause d’une blessure au tendon d’Achille. Alexander avait commencé depuis qu’il avait été acquis de San Francisco dans un commerce de mi-saison.

NUMÉRO DE CLÉ

3 Le nombre de fois où les saints se sont précipités sur plus de 200 verges dans un match. Ces trois matchs ont eu lieu au cours des cinq dernières semaines et tous étaient des victoires.

PROCHAINES ÉTAPES

Les Saints terminent la saison régulière à Carolina (5-10) dans un match qui influencera le classement des séries éliminatoires dans la NFC. Les Saints pouvaient terminer n’importe où du premier au troisième de la conférence.

