Kamalamma, 101 ans, de Tirupati, raconte la lutte pour la liberté en Inde

La centenaire Kamalamma, originaire de Korlakunta à Tirupati dans l’Andhra Pradesh, qui a célébré son 101e anniversaire le 7 août avec les membres de sa famille, est fière d’avoir participé à Azadi Ka Amrit Mahotsav, une célébration d’un an marquant le 75e anniversaire de l’indépendance. de l’Inde. Lorsque News18 l’a contactée, elle a partagé les moments mêmes du mouvement de liberté et des célébrations dans son pays natal lorsque l’Inde a obtenu son indépendance.

Kamalamma est né le 7 août 1922 de Munswamy et Subbamma dans la ville du temple. Son passage à l’école s’est terminé au niveau primaire où elle a terminé la cinquième classe. Elle était mariée à Gopanna qui travaillait comme chef de police, quand elle avait 14 ans. Le couple a eu la chance d’avoir un fils et une fille. Les deux enfants ont réussi le SSLC et leur fils est décédé alors qu’il travaillait comme conducteur d’autobus.

Le mode de vie et les habitudes alimentaires de Kamalamma l’ont rendue forte et elle a fait sa routine sans l’aide de personne. Douée de patience et de discipline, elle est devenue un modèle pour tous les âges lorsqu’il s’agit de mener une longue vie en bonne santé. Son attitude terre-à-terre et son aide aux nécessiteux ont suscité l’amour et l’affection des membres de sa famille ainsi que des personnes qui l’entourent. Les membres de sa famille ont récemment célébré ses 100 ans de manière grandiose. Elle les bénit tous de tout son cœur.

Se remémorant les jours de lutte pour la liberté à une époque où toute la nation célébrait Azadi Ka Amrit Mahotsav, elle a déclaré que parce qu’elle était une fille, ses parents ne lui ont pas permis de participer à la lutte selon les coutumes et traditions de ces journées. Elle a dit qu’une atmosphère festive s’est créée dans tous les coins et recoins du comté lorsque l’Inde a accédé à l’indépendance. Avec un sourire sur son visage, elle a dit qu’ils ont déployé le drapeau national en ce jour mémorable.

