Kamala vient de dépasser ses commentaires précédents aujourd’hui avec une remarque encore PLUS idiote… – The Right Scoop

Kamala Harris vient de dépasser ses commentaires ridicules plus tôt dans la journée lorsqu’elle a reçu une autre question gimmie des médias. Voici ce qu’elle avait à dire :

.@VP Harris : « Si cela avait été facile, cela aurait été géré il y a longtemps… Je suis déjà allé à la frontière. J’y retournerai. » pic.twitter.com/leryV2J0VO – CSPAN (@cspan) 8 juin 2021

C’est un clip de plus de trois minutes où elle parle de découvrir les « causes profondes » de la montée subite des frontières, donc je ne vais pas perdre de temps à citer toute sa réponse, juste cette partie :

« … Comme pour tout problème insoluble, nous ne pouvons pas être simplistes et supposer qu’il n’y a qu’un seul élément ou une seule façon d’aborder le problème global. Si cela avait été facile, cela aurait été traité il y a longtemps. Et il ne fait aucun doute que c’est complexe en fait… »

Je ne peux pas croire qu’elle vient de dire ça. D’accord, je peux vraiment, mais ce que je veux dire, c’est que Trump l’a compris. Il a résolu la crise frontalière ! Et il ne l’a pas simplement traité comme une question simpliste, mais a plutôt utilisé une combinaison de méthodes pour résoudre le problème, qui comprenaient le mur frontalier, une application stricte des frontières, l’embauche de plus de juges pour déterminer les cas d’asile, la conclusion d’accords avec les pays au sud de la frontière et probablement plus que je ne me souviens pas en ce moment.

C’est Biden qui a UNDID ce que Trump avait fait pour résoudre le problème et il l’a fait lors de son premier jour à la Maison Blanche. Il l’a fait après deux ans à dire aux immigrants de venir à la frontière, qu’ils seraient les bienvenus. Biden et Kamala sont la raison pour laquelle il y a une crise !

Donc, pour elle, dire que cela aurait été traité il y a longtemps si c’était facile n’est que mensonges. Trump l’a fait paraître facile et l’a géré, et j’espère que lui et d’autres républicains sortiront et la CLOUONT sur ce mensonge absurde. C’est absolument absurde, et si les républicains ne disent rien, les médias ne la tiendront certainement pas pour responsable car ils sont d’accord avec elle.

Question de sortie : Pourquoi porte-t-elle un masque ?