Kamala Harris visite la DMZ dans un contexte de tension autour du lancement de missiles nord-coréens

Le vice-président américain Kamala Harris se rendra jeudi dans la zone démilitarisée qui divise la Corée du Nord et la Corée du Sud – un jour après que Pyongyang a tiré deux missiles balistiques dans les eaux au large de sa côte est.

Harris est arrivée en Asie cette semaine pour assister aux funérailles nationales de l’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe à Tokyo, où elle a également rencontré des chefs de gouvernement sud-coréen et australien.

Jeudi, elle a rencontré le président sud-coréen Yoon Suk Yeol, avec qui elle devait discuter de la menace posée par la Corée du Nord, de “l’importance de la paix” dans le détroit de Taiwan, de la coopération économique et technologique et d’autres questions régionales, selon le communiqué. la maison Blanche.

Au cours de la réunion, Harris a qualifié l’alliance américano-sud-coréenne de “pivot” de la sécurité régionale et mondiale. Elle a également réaffirmé «l’objectif de la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne» et condamné la «rhétorique nucléaire provocatrice» et les lancements de missiles balistiques de la Corée du Nord, selon un communiqué de la Maison Blanche.

Pendant son séjour à Séoul, Harris a également rencontré un groupe de femmes leaders de l’industrie avant de se rendre dans la DMZ – souvent décrite comme l’une des frontières les plus lourdement armées au monde.

La DMZ est depuis longtemps une destination pour les présidents et vice-présidents américains en visite officielle en Corée du Sud, où ils ont été photographiés en train de scruter à travers des jumelles le territoire contrôlé par la Corée du Nord.

À la DMZ, Harris rencontrera des membres du service et recevra un briefing des commandants américains.

La visite de Harris intervient un jour après que la Corée du Nord a tiré deux missiles balistiques à courte portée depuis la région de Sunan à Pyongyang, selon les chefs d’état-major interarmées sud-coréens (JCS).

Les missiles avaient une distance de vol d’environ 360 kilomètres (224 miles), une altitude de 30 kilomètres (19 miles) et une vitesse d’environ Mach 6 – six fois la vitesse du son, a déclaré le JCS.

“L’armée a renforcé sa surveillance et sa vigilance et elle maintient une posture pleinement préparée tout en coopérant étroitement avec les États-Unis”, a-t-il déclaré.

Il s’agit du 20e lancement de missile de la Corée du Nord cette année, selon le décompte de CNN, et fait suite à un autre lancement le 25 septembre – peu de temps avant l’arrivée de Harris dans la région.

S’exprimant mercredi à bord de l’USS Howard à la base navale de Yokosuka au Japon, Harris a critiqué les récents lancements de missiles de la Corée du Nord comme “faisant partie de son programme d’armement illicite qui menace la stabilité régionale et viole plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU”.

Lors d’une conférence de presse mercredi, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a refusé de dire si le lancement aurait pu être programmé pour coïncider avec la visite de Harris, affirmant que les tests ne sont “pas inhabituels” pour la Corée du Nord.

Les États-Unis et la Corée du Sud mènent également depuis lundi des exercices navals conjoints avec le porte-avions USS Ronald Reagan.