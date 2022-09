Kamala Harris visite la DMZ après des essais de missiles nord-coréens

CAMP BONIFAS, Corée du Sud – Le vice-président Harris a visité jeudi la zone démilitarisée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, devenant le plus haut responsable de l’administration Biden à inspecter la ligne de démarcation lors d’un voyage de quatre jours en Asie dominé par la sécurité indo-pacifique. préoccupations. Harris s’est rendu en Asie pour assister aux funérailles nationales de l’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe, assassiné en juillet. Mais elle a également participé à un trio de pourparlers bilatéraux qui ont mis en évidence les intérêts économiques communs et approfondi les dangers potentiels posés par la Corée du Nord et la Chine.

Soulignant la menace, la Corée du Nord a effectué un test de missile balistique un jour avant l’arrivée de Harris en Asie, et a suivi cela avec deux autres lancements avant d’atterrir en Corée du Sud. Les armées des États-Unis et de la Corée du Sud mènent des exercices conjoints au large de la côte est de la péninsule. La DMZ est la zone tampon de 2,5 milles de large qui s’étend sur environ 160 milles à travers la péninsule et sépare les deux Corées depuis l’armistice de 1953 pendant la guerre de Corée.

Ce mince ruban de terre sépare la Corée du Nord et la Corée du Sud

La visite de Harris intervient alors que la Corée du Nord avance avec son programme nucléaire et d’armement. Alors que les pourparlers de dénucléarisation entre Washington et Pyongyang sont au point mort depuis 2019, la perspective d’un réengagement de la Corée du Nord reste plus hors de portée que jamais.

Pendant ce temps, le nouveau président conservateur de la Corée du Sud vise à travailler plus étroitement avec Washington pour montrer une ligne plus dure envers le Nord. Les alliés laissent la porte ouverte au dialogue avec la Corée du Nord mais ne sont pas pressés de forcer une percée.

Le renforcement des liens entre les États-Unis et la Corée du Sud a été mis en évidence jeudi lors du voyage de Harris dans la DMZ. La Corée du Sud est protégée sous le parapluie nucléaire américain, qui garantit que les États-Unis utiliseraient leurs armes nucléaires pour défendre la Corée du Sud si nécessaire.

“Je suis ici pour une journée en Corée du Sud pour renforcer la relation que nous entretenons avec vous aux États-Unis”, a déclaré Harris aux soldats de l’armée américaine et à leurs familles stationnés au Camp Bonifas, un poste de commandement des Nations Unies dans la DMZ. Elle a remercié les membres du service d’avoir suivi “l’engagement que nous, en tant que nation, prenons sur la base des principes qui nous sont chers”.

Elle a ensuite visité un poste d’observation pour arpenter la zone de démarcation et observer la Corée du Nord à l’aide de jumelles. Lorsqu’un soldat sud-coréen a dit qu’elle pouvait peut-être voir des soldats nord-coréens la regarder, elle a répondu : “Je n’avais aucun doute que cela arriverait.”

“C’est si proche”, a-t-elle dit, faisant référence au côté nord-coréen de la DMZ.

Les Sud-Coréens veulent massivement des armes nucléaires pour affronter la Chine et la Corée du Nord, selon un sondage

Les récents lancements de missiles de la Corée du Nord ont été les premiers tests de ce type depuis juin, et la visite du vice-président dans la DMZ est susceptible de déclencher encore plus de bruits de sabre de la part de Pyongyang, comme l’ont fait les visites précédentes de dignitaires américains. Pourtant, Harris a fait tout son possible pour souligner l’engagement de l’Amérique envers ses alliés dans la région charnière de l’Indo-Pacifique.

Dans un discours sur le destroyer USS Howard mercredi, Harris s’est engagé à intensifier les “liens non officiels” avec Taïwan, quelques jours après que l’administration Biden a déclaré que son administration utiliserait ses forces armées pour défendre l’île si la Chine envahissait lors d’une “attaque sans précédent”.

“La Chine a déployé sa puissance militaire et économique pour contraindre et intimider ses voisins”, a déclaré Harris sur le pont du destroyer, lors d’une visite dans la plus grande installation de la marine américaine en dehors des États-Unis. “Et nous avons été témoins de comportements inquiétants en mer de Chine orientale et en mer de Chine méridionale, et plus récemment, de provocations à travers le détroit de Taiwan.”

Un Japon divisé expulse Shinzo Abe, son ancien dirigeant polarisant

Le voyage de Harris a été construit autour des funérailles d’État d’Abe mardi, et ses plans pour visiter la DMZ avaient été gardés secrets par son équipe. La visite a été révélée de manière inattendue lors de la réunion bilatérale de mardi avec le Premier ministre sud-coréen Han Duck-Soo, qui a salué son voyage imminent dans la zone démilitarisée et son engagement en faveur de la sécurité dans la péninsule coréenne. Les responsables de la Maison Blanche se sont précipités pour confirmer les détails de son voyage par la suite. En règle générale, les plans officiels de visite de la DMZ sont annoncés peu de temps avant le voyage en raison de problèmes de sécurité.

Plusieurs anciens présidents ont visité la DMZ depuis sa création il y a environ sept décennies. En 2019, le président de l’époque, Donald Trump, a rencontré le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un dans la DMZ dans une tentative infructueuse d’amener Pyongyang à abandonner son programme nucléaire.

Plus récemment, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, s’est rendue en août pour discuter avec les dirigeants sud-coréens de la dissuasion nucléaire. Par la suite, la Corée du Nord a déclaré que la visite de Pelosi montrait l’hostilité ouverte de l’administration Biden envers la Corée du Nord et l’a qualifiée de “pire destructrice de la paix et de la stabilité internationales”.