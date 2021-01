La sénatrice américaine Kamala Harris est sur le point d’être assermentée en tant que première femme vice-présidente des États-Unis d’Amérique.

Le candidat du parti démocrate a remporté une victoire écrasante en novembre 2020, une victoire que l’actuel président sortant Donald Trump a refusé de reconnaître pendant très longtemps. Le 20 janvier (heure des États-Unis), elle sera assermentée en tant que première femme vice-présidente des États-Unis.

Même si Harris est prête à entrer dans l’histoire, les Indiens ont une autre préoccupation: a-t-elle des enfants?

Une recherche Google Trends avec l’Inde comme emplacement au cours des 7 derniers jours a montré que le résultat le plus élevé était « Kamala Harris a-t-il des enfants » suivi de « Kamala Harris children » « Kamala Harris mari » Kamala Harris step-children « . Même le terme de recherche «Kamala Harris nue» a enregistré un pic de 300% dans les recherches.

La réponse aux termes de recherche est oui, Kamala Harris a des enfants, mais pas biologiquement. Harris est mariée à Doug Emhoff, qui a deux enfants de son mariage antérieur. Pendant 16 ans, il était marié à Kerstin Emhoff, avec qui il partageait Cole, 26 ans, et Ella, 21 ans, du nom de John Coltrane et Ella Fitzgerald.

Harris a une importance particulière pour les Indiens – en plus d’être la première femme en tant que vice-présidente, elle est également la femme noire et la première femme d’origine asiatique du sud-est (indienne) à occuper ce poste. La mère de Harris, Shyamala Gopalan, est originaire de Chennai, Tamil Nadu en Inde. Au cours de sa campagne et de sa victoire ultérieure, l’Inde a célébré comme si l’un des nôtres avait gagné. Harris a également beaucoup de souvenirs en Inde, qu’elle partage régulièrement.

Les habitants du village de Thulasendrapuram au Tamil Nadu profitent en fait d’une célébration végétalienne avant l’inauguration de Kamala Harris en tant que prochain vice-président américain mercredi, alors que PETA Inde a envoyé des paniers de biryani végétaliens et de morceaux de Proteiz de GoodDot, du lait d’avoine aromatisé de Good Mylk, des bonbons végétaliens et d’autres friandises savoureuses pour chaque famille de Thulasendrapuram, où le grand-père de Harris est né. Le panchayat du village et ses bénévoles livrent les paniers au nom de PETA Inde.

En fait, la question de savoir si Harris porterait un sari indien traditionnel a également fait le buzz sur Internet. Dans une interview accordée à CNN, le créateur de mode Bibhu Mohapatra a déclaré que ce ne serait pas une surprise si Kamala décide de porter un sari pour le bal d’inauguration. Selon lui, il est important pour madame VP qu’elle utilise son sari comme un outil pour rassembler les gens.

Une personne du public a posé une question à Kamala sur le sari lors de son discours de campagne. On lui a demandé si elle porterait le sari traditionnel indien si elle remportait les élections. À l’époque, Kamala avait alors dit: «Gagnons d’abord».

Bibhu pense que Kamala peut utiliser le vêtement comme un geste de guérison en ce moment où la nouvelle administration a la tâche d’unifier le pays. Il pense également que la photo de Kamala dans un sari qui avait déjà fait surface sur les réseaux sociaux l’a amenée, ainsi que d’autres, à s’identifier à elle plus qu’auparavant.

La photo en question provient de sa maison maternelle en Inde où on peut voir Kamala vêtue d’un sari rose vif.