Kamala Harris signifie la guerre nucléaire – RFK Jr. — RT World News

Le candidat soutenu par les néoconservateurs déclencherait un conflit atomique entre les États-Unis et la Russie, a déclaré l’ancien démocrate.

Ceux qui voteront pour Kamala Harris à l’élection présidentielle américaine voteraient en fait pour une guerre thermonucléaire mondiale, a soutenu Robert F. Kennedy Jr. dans la dernière vidéo de campagne.

Kennedy, un démocrate de longue date qui a tenté de défier le président Joe Biden lors des primaires du parti, a fini par soutenir le candidat républicain Donald Trump en août. Harris, élevé à la nomination après que les démocrates ont fait pression sur Biden pour qu’il se retire de la course, a récemment été soutenu par l’ancien vice-président républicain Dick Cheney.

« Un vote aujourd’hui pour Kamala Harris est un vote pour Dick Cheney, qui a menti pour déclencher une guerre dans laquelle plus d’un million de personnes sont mortes. » Kennedy a déclaré dans un message vidéo publié jeudi.

Cheney, expliqua-t-il, était un leader « néoconservateur » sous la présidence de George W. Bush (2001-2009), et le « force motrice » de l’invasion américaine non provoquée de l’Irak en 2003, qui a coûté la vie à environ un million d’Irakiens et à quelque 4 800 soldats américains et alliés.

Les États-Unis ont affirmé que l'invasion était une défense préventive contre les armes de destruction massive (ADM) irakiennes, mais « Il n'y avait pas d'armes de destruction massive » dit Kennedy. « Tout cela n'était qu'un mensonge néoconservateur. »















Ce n’est pas non plus la première fois qu’une partie de l’establishment américain ment pour déclencher une guerre, a soutenu RFK Jr.. Il a souligné l’avertissement du président Dwight D. Eisenhower en 1961 concernant la « complexe militaro-industriel » cherchant un conflit avec l’Union soviétique. Son oncle, le président John F. Kennedy, a repoussé les propositions visant à lancer une attaque atomique surprise contre l’URSS ou à abattre un avion de ligne civil comme prétexte pour envahir Cuba. Après l’assassinat de JFK, les services de renseignement militaires américains ont simulé une attaque dans le golfe du Tonkin pour justifier une guerre au Vietnam, a-t-il déclaré.

« Je suis préoccupé par le fait qu’aujourd’hui, non seulement nous avons une faction de nos institutions militaires et de renseignement qui désire la guerre, mais qu’elle veut une guerre maintenant avec la Russie, à propos de l’Ukraine », dit Kennedy.

Notant que la Russie possède plus d'armes nucléaires que les États-Unis, et dans certains cas de meilleures, RFK Jr. a noté que les États-Unis étaient très proches de la guerre il y a quelques semaines seulement, lorsque Biden a presque donné la permission à l'Ukraine d'utiliser des missiles américains contre la Russie et contre Moscou. a réagi en actualisant sa doctrine nucléaire.















Le discours d’acceptation de Harris au congrès du parti en août, a déclaré Kennedy, a montré qu’elle serait « un jeu d’enfant parfait » et un « fantoche » pour le complexe militaro-industriel, qui pourrait bien déclencher une guerre pour prouver sa crédibilité s’il était élu.

Selon Kennedy, une guerre nucléaire ferait 5,8 milliards de morts en moins de deux heures. « Ceux qui survivent envieraient les morts. »

Le mois dernier, Kennedy a écrit un article d’opinion avec Donald Trump Jr. plaidant pour des négociations avec la Russie sur l’Ukraine afin d’éviter une guerre nucléaire. Alors que cet article exigeait une action de la part de l’actuelle Maison Blanche, le message vidéo de jeudi était un message de campagne directement dirigé contre Harris.