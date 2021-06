Kamala Harris a été ridiculisée comme un « costume-pantalon caquetant » par un hôte qui a déclaré que la gestion de la crise frontalière par le vice-président était un « cadeau » pour les républicains.

La présentatrice de Fox Business, Lisa Kennedy Montgomery, a déclaré mercredi: « C’est un cadeau. Chaque jour, elle n’y va pas, chaque jour elle ne tient pas de conférence de presse, chaque jour elle est un tailleur-pantalon qui caque. »

Montgomery – qui a ensuite usurpé l’identité de Harris – a ajouté: « J’ai été encouragé de voir, et nous en avons déjà parlé, le vice-président au Guatemala, au Mexique en disant: » ne venez pas aux États-Unis, ne ‘ pas franchir cette frontière ».

« C’est de la bonne politique pour l’ancien président car c’est une question qui anime les républicains. »

Montgomery avait sondé le stratège démocrate Kevin Walling sur le moment où Harris visiterait la frontière.

Walling a reconnu que chaque jour où le vice-président ne visite pas la frontière devient un « point de discussion ».

Harris a entrepris son premier voyage en tant que vice-présidente au début du mois au Mexique et au Guatemala pour tenter de s’attaquer aux « causes profondes » de la migration avec les nations, mais n’a pas visité la frontière du côté américain.

C’est en dépit d’être nommé « tsar des frontières » de Joe Biden au milieu de la crise migratoire.

Les républicains l’ont éreintée pour ne pas avoir visité la frontière. Mardi, Trump a également annoncé son propre voyage surprise dans la région.

Harris a maintenu qu’elle finirait par visiter la frontière.

Mais la semaine dernière, elle a été critiquée pour ses réponses « dignes d’honneur » aux questions sur le moment où elle se rendrait à la frontière sud par un panel de commentateurs de CNN.

Abby Phillip, de l’émission Inside Politics de CNN, a déclaré: « C’est juste un peu ignoble et je sais que ses alliés à la Maison Blanche et ailleurs le regardent et se demandent juste ce qui se passe. »

L’analyste politique Laura Barron Lopez a qualifié le premier voyage international de Harris d’échec.

Elle a déclaré : « Cela ne s’est pas passé comme la Maison Blanche le souhaitait.

« Encore une fois, l’immigration, comme vous le mentionnez, est une patate chaude que personne ne veut toucher, et Harris l’a reçu et elle doit maintenant gérer ce que Biden a dû gérer lorsqu’il était vice-président, à savoir les relations avec le triangle nord. »

La vice-présidente a semblé troublée lorsque la journaliste colombienne Ilia Calderon a demandé quand elle se rendrait à la frontière sud.

Harris a répondu: « J’ai dit que je vais à la frontière » avant d’être interrompue par le journaliste.

La vice-présidente a claqué : « Je n’ai pas fini… » en remuant le doigt.

Elle a ajouté : « J’ai dit que j’allais à la frontière. Et aussi, si nous voulons faire face aux problèmes à la frontière, nous devons faire face aux problèmes qui poussent les gens à se rendre à la frontière – à fuir la frontière. »

Harris a expliqué à la journaliste qu’elle s’était rendue au Guatemala pour être informée des causes profondes de la migration.

Le journaliste a demandé une fois à Harris quand elle se rendrait à la frontière sud.

Elle a répondu : « Je vous tiendrai au courant. »

Harris a également été critiqué pour avoir semblé rire lorsqu’on lui a posé la même question par le journaliste de NBC News Lester Holt la semaine dernière.

Elle a répondu: « Je – à un moment donné – vous savez – nous allons à la frontière. Nous sommes allés à la frontière.

« Donc, tout ce – tout ce – tout ce truc à propos de la frontière. Nous sommes allés à la frontière. Nous sommes allés à la frontière. »

Lorsque le journaliste lui a rappelé qu’elle n’avait pas personnellement visité la frontière, Harris a ri et a déclaré: « Je ne suis pas allé en Europe. »

Elle a ajouté: « Et je veux dire, je ne – je ne comprends pas le point que vous faites valoir.

« Je ne sous-estime pas l’importance de la frontière. »

Le président guatémaltèque Alejandro Giammattei a blâmé Washington pour la crise des migrants, arguant que les politiques de Biden et Harris ont encouragé la recrudescence.

Il a déclaré que les messages « tièdes » de l’administration avaient créé « l’opportunité de mal interpréter ».

Giammattei a déclaré à Fox News : « Ce qu’ils ont dit [in the US] c’est qu’ils vont promouvoir l’unification familiale – alors les coyotes ont emmené les enfants et les adolescents aux États-Unis, et la commande était pleine, pas seulement avec des gens du Guatemala.

« [That] C’est pourquoi notre proposition est que les messages soient clairs. Mais si vous avez un message tiède, cela ne fait que créer l’opportunité de mal interpréter. »

Le président du Conseil national des patrouilles frontalières, Brandon Judd, a accusé le vice-président d’être un « défenseur des étrangers en situation irrégulière ».

Il a allégué que Harris a incité à « l’anarchie » non seulement à la frontière, mais autour des États-Unis, avec sa rhétorique.

Il a déclaré à Fox: « Elle est même sortie et a dit qu’elle défendait les étrangers en situation irrégulière. Elle est censée défendre les citoyens de ce pays. »

Les passages frontaliers le mois dernier ont augmenté de 674% le mois dernier par rapport à mai 2020.

Plus de 180 000 migrants ont été enregistrés entrant aux États-Unis le mois dernier.

La Maison Blanche a proposé de dépenser 4 milliards de dollars pour s’attaquer aux « causes profondes de la migration » dans des pays comme le Guatemala et le Honduras.

Lors de sa visite au Guatemala, Harris a exhorté les migrants à entrer illégalement aux États-Unis.

Elle a déclaré: « Je veux être clair avec les gens de cette région qui envisagent de faire ce voyage dangereux jusqu’à la frontière américano-mexicaine: ne venez pas. Ne venez pas. »

Elle a ensuite confirmé que toute personne qui bafouerait ces instructions et arriverait illégalement serait « refoulée ».

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, « s’attend » à ce que Harris se rende à la frontière à un moment donné dans le futur.

Elle a déclaré que le but du voyage du vice-président était de s’attaquer aux causes profondes de la migration illégale et de résoudre les « défis humanitaires » dans les pays.