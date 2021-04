KAMALA Harris a été ridiculisée pour sa distanciation sociale extrême après s’être assise de l’autre côté de la pièce à l’animatrice de CNN Dana Bash lors d’une interview dimanche – bien qu’elles aient toutes les deux été vaccinées.

Apparaissant sur l’état de l’Union hier, Harris a abordé la crise frontalière et a déclaré que c’était quelque chose qui ne peut être « résolu du jour au lendemain » alors qu’il était assis à environ 12 pieds de Bash.

Harris et l’hôte Dana Bash semblaient être assis à une distance d’environ 12 pieds l’un de l’autre Crédit: CNN

Harris a discuté de la crise frontalière croissante, affirmant que ce n’est pas quelque chose qui peut être résolu du jour au lendemain Crédit: CNN

La distance comique entre le vice-président et l’animateur n’est pas restée sans réponse sur les réseaux sociaux et a suscité une vague de réactions de colère et de commentaires amusants.

« Peux-tu reculer un peu? » un utilisateur a plaisanté. « Merci! Un peu plus cependant? Maintenant juste un peu plus. Juuust un peu plus. Scooch un peu plus? Merci, un peu plus. POUVEZ-VOUS M’ENTENDRE? J’AI DIT UN PEU PLUS! Peut-elle [see] moi agitant ma main? Appelez son portable. Kamala? C’est Dana, pouvez-vous scooch un peu plus? «

Le journaliste Caleb Howe a ajouté en plaisantant: « Ils sont plus éloignés que deux enfants qui dansent lors d’une fête à l’église. »

«Prenez du pop-corn, c’est du théâtre», a également répondu l’utilisateur Kylee Richarson.

Beaucoup ont également contesté la distance « inutile » et excessive entre la paire parce que Harris et Bash ont tous deux été complètement vaccinés.

«Ils sont terriblement vaccinés», a déclaré Ellen Carmichael.

En réponse, l’utilisateur KC Holliday a déclaré: « Étant donné à quel point cela est inutile, nous ne pouvons que supposer que les démocrates ont quelque chose à gagner en gardant les gens anxieux et effrayés de manière déraisonnable de Covid. Sinon, pourquoi insisteraient-ils pour adopter ce genre de théâtre et le faire? fait partie de la marque démocrate? «

Le mois dernier, le CDC a annoncé que les Américains entièrement vaccinés pourraient commencer à se rassembler à l’intérieur avec d’autres personnes entièrement vaccinées sans masque.

L’agence gouvernementale a également déclaré que les personnes vaccinées peuvent se rassembler à l’intérieur avec des personnes non vaccinées considérées comme à faible risque d’infection sévère au COVID-19.

En outre, des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT) ont déclaré au cours du week-end que les personnes qui maintiennent une distance de 60 pieds des autres à l’intérieur ne sont pas plus protégées que si elles sont socialement distantes de six pieds.

Mais quand même, Harris et Bash se sont retrouvés à parler à une distance d’environ 12 pieds l’un de l’autre.

« Assis si loin l’un de l’autre, pourquoi n’utilisent-ils pas simplement Zoom? » a demandé un utilisateur.

« La nouvelle norme du CDC ne veut-elle pas que les personnes entièrement vaccinées soient distantes d’au moins 18 pieds? » un autre quiz.

D’autres se sont empressés de défendre Harris, insistant sur le fait qu’elle « donnait l’exemple » et se demandant « qu’est-ce que ça fait mal? »

« Merci d’avoir donné l’exemple au VP Harris. C’est du leadership », a tweeté Brian Corcoran.

Le CDC a annoncé que les Américains entièrement vaccinés pourraient commencer à se rassembler à l’intérieur avec d’autres personnes entièrement vaccinées sans masque Crédit: CNN

Harris s’est retrouvée dans la ligne de mire des républicains ces dernières semaines pour son incapacité à se rendre à la frontière américano-mexicaine ou à tenir une conférence de presse sur la crise des migrants depuis qu’elle a été désignée comme personne-ressource de Biden sur la question.

La Maison Blanche a depuis souligné que le rôle de Harris est de s’attaquer aux causes profondes de la migration, et elle rencontrera plutôt les dirigeants des pays latins pour faciliter l’afflux de demandeurs d’asile.

« Le genre de travail qui doit se produire est le travail diplomatique dans lequel nous avons été engagés, y compris mes appels au président du Mexique, le président du Guatemala », a déclaré Harris lors de l’interview de CNN.

« Mais cela ne sera pas résolu du jour au lendemain. C’est un problème complexe. Écoutez, si c’était facile, cela aurait été réglé il y a des années. »

« Il s’agit de l’hémisphère occidental. Nous sommes un voisin dans l’hémisphère occidental, et il s’agit également de comprendre que nous avons la capacité d’y entrer réellement si nous sommes cohérents. »

Elle a poursuivi: « Une partie du problème est que sous l’administration précédente, ils ont retiré essentiellement une grande partie de ce qui avait été le continuum de travail, et il s’est essentiellement arrêté. »

Harris a déclaré qu’elle se concentrait sur le travail avec les fonctionnaires pour donner aux migrants « un certain espoir que, s’ils restent, cette aide est en route ».

«La plupart des gens ne veulent pas quitter la maison, et quand ils le font, c’est généralement pour l’une des deux raisons. Ils fuient un mal ou ils ne peuvent pas rester et satisfaire les nécessités de base de la vie, comme nourrir leurs enfants et avoir un enfant. toit au-dessus de leur tête », dit-elle.

« C’est une grande partie de ce qui se passe. Alors je regarde la question de ce qui se passe dans le triangle nord de ce point de vue. »