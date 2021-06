Kamala Harris s’est moqué après avoir dit bizarrement à Morning Joe «  Je ne mange pas pour le petit déjeuner  »

KAMALA Harris a été ridiculisée en ligne après s’être bizarrement vantée qu’elle « mange ‘non’ au petit déjeuner. »

Harris s’est vantée de ses capacités lors d’une interview avec Mika Brzezinski diffusée mardi, qui a coïncidé avec Forbes et Know Your Value « 50 Over 50 » – une liste de femmes notables, y compris la vice-présidente.

Kamala Harris a déclaré qu’elle mangeait « non » au petit-déjeuner Crédit: MSNBC

Elle a dit à Mika Brzezinski de Morning Joe que les gens disaient « non » dans leur carrière ne devraient pas écouter Crédit: MSNBC

Dans l’épisode de mardi de Morning Joe, Brzezinski a déclaré avoir discuté «de la manière dont l’administration prévoit de remettre les travailleurs américains sur les rails, en particulier les femmes».

Elle a également noté que Harris « a partagé ses conseils aux femmes qui se lancent dans une carrière ».

« C’est ce qu’elle dit à ceux qu’elle encadre », a déclaré Brzezinski, avant de jouer l’extrait sonore bizarre de Harris en déclarant: « Je ne mange pas pour le petit déjeuner. »

«Alors, on m’a dit à plusieurs reprises au cours de ma carrière des choses de: ‘Tu es trop jeune, ce n’est pas ton tour, ils ne sont pas prêts pour toi, personne comme toi ne l’a fait avant’ ‘, a poursuivi la femme de bras droit de Joe Biden .

« J’ai entendu toutes ces choses à plusieurs reprises au cours de ma carrière, mais je n’ai pas écouté. »

«À toute personne à qui on a dit cela, quel que soit son sexe, de ne pas écouter, car encore une fois, ne soyez pas gêné par l’incapacité des autres à voir le potentiel de qui vous êtes.

Crédit: Twitter

Crédit: Twitter

«Il est vraiment important de reconnaître les limites que les autres ont en fonction de leurs attentes et de ne pas s’imposer cela à soi-même.

Brzezinski a reconnu que les femmes «se font décourager par des« non », je pense».

« Vous obtenez un » non « et je pense que certaines femmes – beaucoup d’entre elles – le prennent vraiment personnellement », a déclaré l’animateur de MSNBC. «Et j’adore que tu les manges au petit-déjeuner. Je vais emporter ça avec moi.

Harris a répondu: « Voici la pièce qui est à la base: qui a le pouvoir de vous dire qui vous êtes? Non, vous ne laissez pas les gens vous dire qui vous êtes. Vous leur dites qui vous êtes. »

Au cours de leur conversation, Harris a également révélé: «Je n’ai jamais été du genre à faire un plan quinquennal. Jamais. Je ne me suis jamais évalué en fonction de mon âge. «

Cependant, ses commentaires ont reçu une réaction mitigée sur Twitter, avec des critiques et des éloges mordants.

« Ne nous a-t-on pas appris que le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée? » a plaisanté un spectateur. « Le simple fait de manger » non « n’est pas une bonne façon de commencer la journée! »

Crédit: Twitter

Crédit: Twitter

« Et elle remue probablement son café avec un marteau, » plaisantait un autre, tandis qu’un troisième a fait remarquer: « Mitch [McConnell] doit la nourrir beaucoup de petit-déjeuner. «

« Elle ne dit littéralement rien de substantiel. Jamais », a déclaré un quatrième – mais d’autres ont décrit Harris comme « un BADA **. «

«Je suis éternellement reconnaissant que le vice-président Harris ait mangé« non »au petit-déjeuner», a déclaré une personne a écrit. « C’est son heure. Tellement chanceuse qu’elle est notre VP! »

Harris a fait les commentaires du petit-déjeuner après que Brzezinksi, 54 ans, se soit associé à Forbes et NBCUniversal pour créer la liste «50 Over 50» pour les femmes, qui comprenait Harris, 56 ans.

Dans son essai Forbes intitulé Kamalanomics: la vice-présidente Harris expose sa vision de l’entrepreneuriat inclusif, la vice-présidente a appelé à plus d’investissements dans «l’infrastructure de soins» pour aider les femmes propriétaires d’entreprise.

La vice-présidente a participé à l’initiative « Know Your Value » de Brzezinski pour les femmes dans les affaires Crédit: MSNBC

Après la diffusion du clip, Harris a également été critiquée sur la réponse de l’administration Biden aux crises frontalières américaines en cours et sa réponse à la crise.

« [Harris] a été nommé personne-ressource pour la #BidenBorderCrisis il y a 69 jours, mais ne peut pas être dérangé d’aller à la frontière « , une personne furieux.

«Essaient-ils de la protéger des critiques car ils savent que Biden ne survivra probablement pas à son premier mandat en raison de sa démence progressive?»

« Alors qu’en est-il du » non « du nombre de fois que vous avez visité la frontière? » convenu un deuxième spectateur.

Harris s’est exprimé vendredi à l’Académie navale Crédit: AP

Harris a fait une fissure sur les femmes dans l’armée Crédit: AP

Cela vient après que Harris a lancé un barrage de critiques sur son tweet du Memorial Day qui ne mentionnait pas les soldats tombés au combat ou l’armée.

« Profitez du long week-end, » le vice-président a tweeté à côté d’une image souriante d’elle-même, sans reconnaître le rôle de la fête dans la commémoration des soldats tombés au combat de l’armée américaine.

Le législateur du GOP Lauren Boebert, conseiller de Trump Jenna Ellis, Le représentant du GOP Adam Kinzinger, et Sarah Huckabee Sanders tous ont fustigé ses actions sur Twitter.

Pendant ce temps, sa blague « réveillée » sur les femmes marines est tombée à plat lors de son discours d’ouverture à l’Académie navale vendredi.

« Vous êtes des ingénieurs électriciens qui aideront bientôt à convertir l’énergie solaire et éolienne en énergie, à convertir l’énergie solaire et éolienne en énergie de combat », a déclaré Harris.

«Il suffit de demander à n’importe quelle marine aujourd’hui, préférerait-elle transporter 20 livres de batteries ou un panneau solaire enroulé? Et je suis sûr qu’elle vous dira un panneau solaire, et lui aussi.

La vidéo de la blague de Harris a été largement partagée sur Twitter et a rencontré des réactions négatives, comme Benny Johnson de Newsmax a claqué la boutade comme « humiliant ».