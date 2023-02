Kamala Harris s’est cachée des journalistes pendant un an – NYT – RT World News

La vice-présidente américaine a délibérément évité les interviews depuis sa tentative « désastreuse » de 2021 de définir la politique frontalière, selon un rapport

Le vice-président américain Kamala Harris a esquivé la plupart des apparitions dans les médias pendant une année entière après ce qui était largement considéré comme un “catastrophique« Apparition télévisée de 2021 dans laquelle elle n’a pas réussi à expliquer de manière cohérente la stratégie de l’administration Biden pour la frontière américano-mexicaine, a rapporté lundi le New York Times.

Harris “tout mais est allé dans un bunker pendant environ un an» après sa tristement célèbre interview sur la crise frontalière avec Lester Holt de NBC, a révélé le Times. Le journal cité «Fonctionnaires de la Maison Blanche» qui a expliqué qu’elle s’inquiétait pour «faire des erreurs et décevoir [US President Joe] Biden.”

Depuis l’interview de NBC, dans laquelle Harris a affirmé à plusieurs reprises “nous sommes allés à la frontière” alors que Holt lui rappelait gentiment qu’elle ne l’avait pas fait, les apparitions télévisées du vice-président ont été rares. Elle n’a fait que cinq autres spots médiatiques en 2021, dont l’un était une conversation avec un élève du collège sur YouTube, et n’a réservé que cinq apparitions majeures pour l’intégralité de 2022 – toutes au cours des quatre premiers mois de cette année.















Selon le Times, même les «alliés» de Harris se sont lassés d’attendre que la vice-présidente se distingue politiquement, même si elle était autrefois considérée comme le successeur évident de Biden. “Je ne peux pas penser à une chose qu’elle a faite à part rester à l’écart et se tenir à ses côtés lors de certaines cérémonies», a déclaré le collecteur de fonds démocrate John Morgan au point de vente.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a récemment eu du mal à nommer une seule réalisation de Harris lorsqu’elle a été interrogée sur ses progrès sur la crise des migrants, une question qui lui a été confiée au cours des premiers mois de la présidence de Biden. L’année dernière, un nombre record d’immigrants illégaux sont entrés aux États-Unis via la frontière mexicaine.

Harris n’a remporté aucune primaire d’État lorsqu’elle s’est présentée à la présidence en 2020, abandonnant la course avant le début du vote en personne en raison de problèmes de personnel et de financement ainsi que d’un faible nombre de sondages.

Les démocrates se demandent de plus en plus si Harris a le «force, charisme et compétence pour monter une campagne présidentielle gagnante», a récemment rapporté le Washington Post, et la question de savoir qui pourrait remplacer le Biden vieillissant reste sans réponse. Seuls 37% des démocrates interrogés le mois dernier par l’Associated Press ont déclaré qu’ils souhaitaient que le président se présente à la réélection.