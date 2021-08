Kamala Harris s’est battue alors que les sondages montrent qu’elle est historiquement « impopulaire » VP – RT USA News

Kamala Harris est devenu le vice-président le plus impopulaire après six mois d’administration depuis des années, selon un récent sondage défavorable à l’ancien sénateur.

Harris a estimé que ses futurs espoirs de devenir présidente étaient un sujet de moquerie au cours du week-end alors que les critiques ont sauté sur un rapport indiquant que les récents sondages montrent qu’elle est devenue la vice-présidente la moins populaire six mois après le début d’une administration depuis les années 1970.

Selon un rapport du Telegraph, les stratèges démocrates ont des inquiétudes internes au sujet du politicien controversé, décrivant son sondage comme « sous-marin » À ce point.

Deux sondages récents cités par le rapport montrent des taux d’approbation de 46% dans les deux, mais des taux de désapprobation de 47% et 48%.





Harris a également du mal à obtenir le soutien de groupes de vote importants et influents, tels que les jeunes et les Hispaniques. Un sondage Economist/YouGov a montré que seulement 36% des répondants âgés de 18 à 29 ans ont vu Harris « favorablement. »

Dans un récent agrégat rassemblé par RealClearPolitics, 46% ont également déclaré qu’ils considéraient Harris de manière défavorable, trois points de plus que Biden en même temps.

Dans un sondage publié par Telegraph sur Twitter dans un fil de discussion concernant les inquiétudes concernant l’opinion défavorable de Harris parmi une grande partie du public, plus de 50% des plus de 40 000 électeurs – au moment de la rédaction de cet article – ont déclaré que Harris faisait un « mauvais travail ». Environ 20 % ont déclaré qu’elle faisait un «bon travail, » et 27 % étaient « pas certain. »

Harris a fait quelques trébuchements notables en tant que vice-président. Elle a été fortement critiquée pour avoir continuellement évité la frontière sud lorsqu’elle a été chargée des niveaux historiques de migrants détenus là-bas. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle n’était pas venue des mois après avoir été nommée chef de file de la crise par Biden, Harris a répondu en disant qu’elle n’avait pas encore visité l’Europe.





Harris se voit toujours offrir des opportunités de réussir car elle deviendra bientôt la première vice-présidente américaine à se rendre au Vietnam le mois prochain.

Les sondages de Harris et les rapports sur les préoccupations des démocrates au sujet du sénateur californien qui a déjà tenté de se présenter à la présidence et même s’est affronté avec Biden ont fait du vice-président un point de moquerie pour les critiques.

« Vous avez les médias de votre côté et essentiellement rien à faire à part l’optique et vous ne pouvez tout simplement pas le faire. C’est incroyable, » Rédacteur fédéraliste Christopher Bedford tweeté.

« Tellement bizarre que faire de son Border Tsar n’a pas fonctionné, » Le rédacteur en chef du Texas Monthly, Christopher Hooks ajoutée.

