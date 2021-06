Kamala Harris s’en prend à la presse lors d’une comparution à la frontière après qu’un journaliste a demandé pourquoi la visite a pris si longtemps – RT USA News

La vice-présidente Kamala Harris s’est défendue des critiques selon lesquelles elle aurait mis trop de temps à se rendre à la frontière américano-mexicaine en affirmant que sa comparution de vendredi n’était pas son premier voyage là-bas, provoquant une nouvelle vague de condamnations.

S’adressant à la presse après son arrivée à El Paso, au Texas, quelques jours après l’annonce de sa visite, Peter Doocy de Fox News a demandé à Harris pourquoi le moment était venu de faire le voyage, après des mois d’appels démocrates et républicains.

« Ce n’est pas mon premier voyage, je suis allé plusieurs fois à la frontière », la vice-présidente a rétorqué, se référant vraisemblablement aux voyages qu’elle avait déjà effectués en tant que sénatrice.

.@pdoocy: « Comment avez-vous décidé qu’en ce moment était le bon moment pour faire votre premier voyage à la frontière? »@KamalaHarris: « Ce n’est pas mon premier voyage. Je suis allé plusieurs fois à la frontière. J’ai dit en mars que j’allais venir à la frontière, donc ce n’est pas un nouveau plan. » pic.twitter.com/MApuKs5DgU – Examinateur de Washington (@dcexaminer) 25 juin 2021

Le voyage de Harris est intervenu plus de 90 jours après qu’elle eut été chargée de la crise migratoire actuelle, qui n’a fait qu’empirer au cours des premiers mois de l’administration Biden.

Harris a affirmé qu’un voyage à la frontière était « toujours le plan » mais les critiques ont rejeté ses commentaires et accusé le vice-président de mentir sur ses motivations.

« J’ai dit en mars que j’allais venir à la frontière donc ce n’est pas un nouveau plan, mais la réalité est que nous devons traiter les causes et nous devons faire face aux effets », Harris a déclaré, vantant ses précédents voyages au Mexique et à Guetemala dans le cadre du plan de l’administration pour trouver le « causes profondes » derrière l’immigration clandestine.

« Cela fait 93 jours que Joe Biden a nommé Kamala Harris tsar de la frontière. Elle n’avait pas prévu. Elle se cachait », Sénateur Ted Cruz (R-Texas) tweeté vendredi.

« Ce n’est pas mon premier voyage. Je suis venu ici quand Trump était président pour faire semblant de s’en soucier à l’époque. En fait, je suis allé là où les illégaux étaient retenus à l’époque. Maintenant, je reste loin de ces endroits, mais quand même… je suis ici. » https://t.co/VpooaptOvX – Derek Hunter (@derekahunter) 25 juin 2021

La visite de Harris a été annoncée plus tôt cette semaine et prévue pour quelques jours seulement avant que l’ancien président Donald Trump ne se rende à la frontière avec un groupe de législateurs républicains. Trump et d’autres ont accusé Harris d’avoir organisé le voyage à la dernière minute en réponse à l’ancien président.

Harris avait déjà repoussé les questions sur une éventuelle visite à la frontière, suscitant des critiques lorsqu’elle a défendu son absence de voyage plus tôt ce mois-ci en affirmant qu’elle n’avait pas non plus visité l’Europe en tant que vice-présidente. À l’époque, Harris a déclaré qu’elle se rendrait à la frontière, mais n’a donné aucun délai précis.

Malgré le nombre croissant de migrations et les informations faisant état de centres de rétention surpeuplés, Harris a déclaré à la fin de son voyage que « le progrès » avait été faite dans les premiers mois de l’administration Biden, et a blâmé le « situation difficile » sur Trump et sa politique.

En s’attaquant aux « causes profondes » de la crise frontalière, Kamala Harris accuse l’administration Trump. « Nous avons hérité d’une situation difficile… En cinq mois, nous avons fait des progrès. » pic.twitter.com/ey34zliaUh – Townhall.com (@townhallcom) 25 juin 2021





