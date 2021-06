Kamala Harris se rend enfin à la frontière américano-mexicaine quelques jours avant Trump alors que l’ex-président s’attribue le mérite de son voyage – RT USA News

Après avoir été critiqué pour ne pas avoir visité la frontière américano-mexicaine alors qu’il y était chargé de la crise des migrants, le vice-président Kamala Harris fera enfin un voyage vers le sud.

Harris devrait se rendre vendredi à El Paso, au Texas, et être accompagné du secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas.

Un porte-parole de Harris a confirmé le voyage mercredi, tout en notant également les visites précédentes du vice-président au Guatemala et au Mexique au début du mois pour « s’attaquer aux causes profondes de la migration » aux États-Unis. Son prochain voyage fait partie de « ce travail en cours », selon la déclaration.

Les responsables de la Maison Blanche et Harris elle-même ont repoussé les critiques concernant le manque de présence du vice-président à la frontière, malgré l’augmentation spectaculaire des niveaux de migration, conduisant à ce que de nombreux rapports et responsables ont décrit comme une situation incontrôlable. Tout en s’adressant à des journalistes lors de ses récents voyages en dehors des États-Unis, Harris a rejeté les questions continues sur une visite potentielle à la frontière, affirmant même sur la défensive à un moment donné qu’elle n’était pas non plus allée en Europe – un commentaire qui n’a fait que susciter davantage de critiques de l’ancien sénateur.





Le voyage récemment annoncé de Harris devrait avoir lieu quelques jours seulement avant que l’ancien président Donald Trump ne se rende lui-même dans la région, accompagné de plusieurs membres du House GOP. Dans le cadre de ses plans de voyage, Trump rencontrera également le gouverneur Greg Abbott (R-Texas), qui a récemment annoncé son intention de construire un mur à la frontière de son État sans l’aide du gouvernement fédéral.

De nombreux critiques ont souligné que le propre voyage de Trump était la motivation probable de Harris pour annoncer soudainement une visite à la frontière.

On dirait que Trump l’a amenée à faire un peu son travail @KamalaHarris se dirigera maintenant vers la frontière avant Trump Non seulement les républicains ont critiqué ces administrations ignorant cette crise, les démocrates des États frontaliers l’ont été aussi https://t.co/bKIDLt1rpV – Drew Hernandez (@DrewHLive) 23 juin 2021

Kamala Harris devrait visiter la frontière sud vendredi. Je suppose qu’elle ne voulait pas que le président Trump la batte là-bas.RT si vous pensez que le leadership de Kamala est PIDIBLE ! — Ryan Fournier (@RyanAFournier) 23 juin 2021

Trump lui-même s’est attribué le mérite du voyage de Harris dans une déclaration publique, affirmant que le vice-président pourra observer « l’immense destruction et la mort » cela a été un « résultat direct » de l’administration Biden abandonnant les politiques d’immigration illégale beaucoup plus strictes de son prédécesseur.

« Si le gouverneur Abbott et moi n’y allions pas la semaine prochaine, elle n’y serait jamais allée ! a-t-il déclaré dans un communiqué.

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a été interrogée à plusieurs reprises lors d’une conférence de presse mercredi « stimulé » voyage de Harris, mais je dirais seulement que le vice-président a toujours été « ouvert » aller à la frontière à un « temps voulu. »

On demande à Jen Psaki ce qui a incité Kamala Harris à se rendre à la frontière ce vendredi. Elle dit que la planification du voyage fait partie d’un « effort coordonné » pour « s’attaquer aux causes profondes » et « maîtriser la situation ». pic.twitter.com/ru3W16vIOb – Townhall.com (@townhallcom) 23 juin 2021

