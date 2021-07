Kamala Harris se rend chez Walter Reed pour un examen de routine

Le vice-président Kamala Harris se rend dimanche au centre médical militaire national Walter Reed pour un rendez-vous médical de routine, a déclaré un responsable de la Maison Blanche à NBC News.

Rien n’indique pour le moment que la nomination soit liée à la réunion du vice-président la semaine dernière avec les législateurs démocrates du Texas, dont quelques-uns ont depuis été testés positifs pour Covid-19.

Symone Sanders, conseillère principale et porte-parole en chef de Harris, a déclaré samedi que la vice-présidente et son personnel lors de la réunion ne risquaient pas d’être exposés au virus.

Sur la base de la chronologie des tests positifs de Covid-19, il a été déterminé que Harris et son personnel « n’étaient pas à risque d’exposition car ils n’étaient pas en contact étroit avec ceux qui ont été testés positifs et n’ont donc pas besoin d’être testés ou mis en quarantaine, « , a déclaré Sanders. « La vice-présidente et son personnel sont complètement vaccinés. »