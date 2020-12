La vice-présidente élue américaine Kamala Harris a reçu un COVID-19[feminine la vaccination en direct à la télévision mardi, alors que la nouvelle administration Biden cherche à renforcer la confiance dans l’inoculation, tout en prévenant qu’il faudra des mois avant qu’elle ne soit accessible à tous.

Le sénateur Harris, qui est noir et asiatique-américain, deviendra la deuxième personne de haut niveau issue d’une minorité ethnique à recevoir le vaccin après le chirurgien général Jerome Adams le 18 décembre.

Le président démocrate élu Joe Biden, qui prend ses fonctions le 20 janvier, a déclaré qu’il ferait le combat contre la coronavirus , qui a infecté plus de 19 millions d’Américains et tué plus de 334 000 personnes, sa priorité absolue. Il a reçu sa première dose injectée du vaccin en direct à la télévision la semaine dernière. Deux doses sont nécessaires pour une protection complète.

L’équipe Biden a mis un accent particulier sur l’importance d’encourager la distribution et l’inoculation des vaccins dans les groupes non blancs particulièrement touchés par la coronavirus .

Harris a reçu le Moderna Inc COVID-19[feminine vaccin d’une infirmière portant un masque et une visière faciale dans un centre médical dans le sud-est de Washington à prédominance noire. «Je l’ai à peine senti», a déclaré Harris en riant après avoir reçu l’injection dans le haut du bras gauche.

«Je veux encourager tout le monde à se faire vacciner – c’est relativement indolore… c’est sûr… il s’agit littéralement de sauver des vies. Je fais confiance aux scientifiques.

Aujourd’hui j’ai le COVID-19[feminine vaccin. Je suis extrêmement reconnaissant envers nos travailleurs de la santé de première ligne, nos scientifiques et nos chercheurs qui ont rendu ce moment possible. Lorsque vous êtes en mesure de prendre le vaccin, faites-le. Il s’agit de sauver des vies. pic.twitter.com/T5G14LtFJs – Kamala Harris (@KamalaHarris) 29 décembre 2020

Biden devrait faire le point sur la pandémie à Wilmington, Delaware, plus tard mardi après un briefing avec son COVID-19[feminine et avertissent que les taux d’infection et le nombre de décès devraient augmenter dans les semaines à venir, a déclaré un responsable de son équipe de transition.

«Il sera honnête et direct avec le peuple américain sur ce qui l’attend et s’adressera à l’administration actuelle qui ne parvient pas à atteindre son rythme de vaccination. Il exposera également son plan pour faire vacciner les gens le plus rapidement possible », a déclaré le responsable, s’exprimant sous couvert d’anonymat.

Le président républicain sortant Donald Trump, qui avait COVID-19[feminine en octobre, a souvent minimisé la gravité de la pandémie et supervisé une réponse que de nombreux experts de la santé jugent désorganisée, cavalière et parfois ignorée de la science derrière la transmission des maladies.

Biden héritera des défis logistiques de la distribution du vaccin à des centaines de millions d’Américains, ainsi que de la tâche de persuader les gens qui s’inquiètent de son développement a été précipité pour le prendre.

Biden et son équipe ont averti que le vaccin mettrait du temps à être déployé dans la population générale et ont exhorté les gens à écouter les conseils d’experts médicaux pour éviter l’infection par le coronavirus .

Dr Atul Gawande, membre de Biden’s COVID-19[feminine conseil consultatif, a déclaré à CBS News que l’équipe de transition ne disposait toujours pas de toutes les informations nécessaires pour comprendre les goulots d’étranglement qui entravent la distribution des vaccins.

Il a averti que l’administration Trump avait peut-être fixé des attentes irréalistes selon lesquelles tous ceux qui souhaitaient se faire vacciner pourraient le faire d’ici la fin juin 2021.

«L’image réaliste est de s’attendre à ce que cela puisse tomber avant… suffisamment de personnes sont vaccinées pour que nous revenions à la normale et que ce pourrait être l’été avant que le grand public n’ait vraiment accès au vaccin», a-t-il déclaré.

D’autres responsables de la transition de Biden ont fait écho à cette prudence.

Le Dr Vivek Murthy, le choix de Biden pour le chirurgien général, a déclaré à NBC News la semaine dernière que s’il était possible que des personnes appartenant à des catégories à faible risque reçoivent le vaccin à la fin du printemps, il était plus réaliste de s’attendre à ce que ce soit le milieu de l’été ou le début de l’automne. avant qu’il n’atteigne la population générale.

Les États-Unis ont jusqu’à présent autorisé deux COVID-19[feminine vaccins: l’un développé par Pfizer Inc et son partenaire allemand BioNTech SE et l’autre par Moderna. D’autres sont en cours d’évaluation.

Mardi séparément, le Sénat américain contrôlé par les républicains devrait déterminer s’il faut augmenter coronavirus chèques d’aide pour les Américains à 2000 dollars, une mesure approuvée par la Chambre des représentants dirigée par les démocrates lundi après que Trump a appelé à l’augmentation.[nL1N2J90H3] Biden a déclaré qu’il était favorable à l’augmentation par rapport aux 600 dollars déjà approuvés.

(Avec les contributions de Reuters)