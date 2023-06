Kamala Harris scintille en robe dorée au dîner d’État de la Maison Blanche – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Tasos Katopodis/UPI/Shutterstock

Le dîner d’État de la Maison Blanche le 22 juin était rempli de vedettes du président Joe Biden et sa femme, Jill Bidenau vice-président Kamala Harris! Lors de l’événement, qui a accueilli des officiels indiens, la vice-présidente de 58 ans a porté une robe dorée chic aux côtés de son mari, Douglas Emhof58. Kamala avait l’air absolument majestueuse dans la robe à paillettes, qu’elle a associée avec goût à un collier en or et à des boucles d’oreilles en diamant.

Peu de temps après, une photo du look de la beauté brune a atterri sur réseaux sociaux, de nombreux partisans de Kamala ont profité des commentaires pour se réjouir de son superbe ensemble. « Merci. Absolument magnifique. Un si beau couple », un admirateur tweeté des tenues de dîner de Kamala et de son mari. Plus tard, un fan n’a pas pu s’empêcher d’admirer le costume noir ajusté de Douglas. « Elle a l’air magnifique ! J’adore son collier. Doug a l’air pimpant aussi », ils plaisanté. La tenue du natif d’Oakland a été un tel succès en ligne qu’un abonné n’a pas pu s’empêcher de déclarer qu’il s’agissait désormais de leur photo préférée du couple. « Je pense que c’est ma photo préférée d’eux. Sa tenue est magnifique ! », ils écrit.

Comme mentionné précédemment, le dîner d’État comprenait de nombreux autres politiciens de haut niveau, dont le président et la première dame. Jill a porté une élégante robe émeraude à paillettes en Ralph Lauren aux côtés de Biden, qui a opté pour un smoking noir classique. La femme de 72 ans s’est également assurée d’accessoiriser son look et a ajouté des boucles d’oreilles en gouttelettes pour lier l’ensemble. Jill a également choisi d’attacher ses tresses dorées dans un chignon à la mode pour l’occasion. Bien sûr, beaucoup de gens ont pris Twitter à jaillir sur le regard de la première dame aussi. « Ils forment un beau couple. Homme d’État et présidentiel », un admirateur écrittandis qu’un autre ajoutée, « @FLOTUS ne peut pas se tromper. #Superbe. »

Un autre invité notable au dîner d’État ce soir-là comprenait le fils du président, Chasseur Biden53. L’avocat a assisté au dîner aux côtés de sa femme, Mélissa Cohen, ce qui en fait sa première apparition publique depuis l’annonce de la nouvelle selon laquelle Hunter est sur le point de plaider coupable à deux délits fiscaux fédéraux. De plus, l’homme de 53 ans ne fera probablement face qu’à une probation pour les délits, par CNN. Pendant l’événement, le fils de Biden, qu’il a accueilli avec sa défunte première épouse, Neilia Hunter Biden, était habillé pour l’occasion d’un classique smoking noir. Mélisse. pour sa part, a bercé une robe noire et rose avec une cape unique.

Avant le dîner, la Maison Blanche a publié la liste officielle des invités pour l’événement avec des noms notables, dont le Premier ministre indien. Narendra Modi. Et avec Hunter, sa soeur Ashley Biden42 ans et la petite-fille de Biden Naomi Biden, 30 ans, étaient également présents. Plus tôt dans la journée, le président a prononcé un discours sur la visite de Modi. « M. Monsieur le Premier ministre, nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises au cours des dernières années, le plus récemment à Hiroshima lors du Sommet du G7. Et à chaque fois, j’ai été frappé par notre capacité à trouver de nouveaux domaines de coopération », a déclaré l’homme de 80 ans. « Ensemble, nous débloquons un avenir partagé de ce que je crois être un potentiel illimité. »

Plus à propos Joe Biden

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: Taylor Swift, Beyonce et bien d’autres célèbrent le début de la fierté avec des hommages incroyables : voir les messages

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.