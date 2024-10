Kamala Harris : « Saturday Night Live se moque ouvertement de Kamala Harris parce qu’elle est alcoolique » | Nouvelles du monde

Pendant longtemps, le Foule MAGA a affirmé que la vice-présidente Kamala Harris avait un « problème d’alcool ». Plus tôt, le directeur de campagne de Trump James Blair a poussé l’affirmation non fondée et Loomer a ajouté de l’huile sur le feu après le SNL de cette semaine où un Harris simulé regarde le Tim Walz vs JD Vance débat.

Loomer, un théoricien du complot très proche de Donald Trump, a écrit sur X : « Saturday Night Live se moque ouvertement de Kamala Harris parce qu’elle est alcoolique. Tout le monde peut le voir. »

Cette semaine sur BNC‘s Samedi soir en directKamala Harris a été décrite comme étant tellement stressée qu’elle a presque choisi de regarder Monsters: The Lyle et Erik Menendez Story au lieu de voir son colistier interagir avec JD Vance pendant le débat vice-présidentiel. Heidi Gardner et Chloé Fineman ont joué les modératrices Norah O’Donnell et Margaret Brennan lors de l’ouverture à froid de cette semaine. Il montrait Harris (joué par Maya Rudolph) et son mari « GRILF » Doug Emhoff (interprété par Andy Samberg, qui est également apparu dans un nouveau court métrage numérique) à la maison, prêts à regarder le débat de Tim Walz avec Vance.

Walz de Jim Gaffigan, lorsqu’il ne gribouillait pas furieusement comme s’il notait des devoirs, a fait une déclaration maladroite sur son amitié avec les tireurs de l’école, faisant écho à une erreur verbale faite par le vrai Walz plus tôt dans la semaine.

Même Doug, généralement aux manières douces, a reconnu que le candidat à la vice-présidence de Harris rendait les gens nerveux, commentant que sa discussion de groupe sur les « gars sympas » avec Josh Gad et Jason Kelce avait pris un ton sombre.

Le portrait de Vance par Bowen Yang est apparu comme évasif, tandis que Walz de Gaffigan a offert une explication bizarre à la confusion sur la place Tiananmen, affirmant qu’il avait été à EPCOT et haussant les épaules en disant: « Je suis un idiot! »

Ce qui a finalement fait craquer Harris, brisant un verre de vin de frustration, a été de voir Walz et Vance se mettre d’accord de manière inattendue sur certaines questions pendant que Take My Breath Away jouait en arrière-plan. Elle s’est exclamée : « Pourquoi vibrent-ils ?! »

Plus tard, le président Joe Biden (joué par Dana Carvey) s’est promené dans le salon Harris-Emhoff, tenant nonchalamment un cornet de glace dégoulinant et divaguant sur le fait que les vice-présidents n’ont pas beaucoup d’importance. Il a même demandé en plaisantant : « Qui diable était le vice-président d’Obama ? Personne ne le sait! »

VP Débat 2024 Cold Open – SNL

Soit dit en passant, le vrai Harris n’a pas encore dit un mot sur la performance de Walz qui n’était pas particulièrement excellente.

L’équipe de campagne de Donald Trump a fait valoir des allégations non fondées à propos de Kamala Harris, affirmant qu’elle aurait un « problème d’alcool ». Ces allégations ont fait surface pour la première fois lorsque James Blair, le directeur politique de la campagne 2024 de Trump, a publié un message à ce sujet sur X (anciennement Twitter), attirant ainsi une attention considérable. Malgré le manque de preuves à l’appui de ces affirmations, ce récit a été repris par les partisans de Trump sur les réseaux sociaux.

Certains alliés de Trump, dont son colistier JD Vance, se sont joints aux attaques personnelles contre Harris, mais pas spécifiquement sur la consommation d’alcool. Vance, connu pour discuter des problèmes de dépendance dans sa propre famille, a fait des commentaires légers sur sa propre consommation d’alcool. Cependant, ces attaques personnelles, y compris celles visant l’intelligence et l’apparence de Harris, ont été critiquées par des républicains comme le sénateur Lindsey Graham, qui préviennent que cette approche pourrait se retourner contre eux.