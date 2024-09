Kamala Harris rit aux dépens des victimes de la fusillade dans une école (VIDEO) — RT World News

La vice-présidente a déclaré que tout intrus chez elle « se ferait tirer dessus », juste après avoir entendu parler d’une fille abattue à Apalachee High

La candidate à la présidentielle américaine Kamala Harris a confirmé qu’elle possédait une arme lors d’une interview avec Oprah Winfrey, et a plaisanté sur le fait qu’elle utiliserait cette arme pour tirer sur des intrus dans sa maison. Bien que la possession d’armes à feu soit courante aux États-Unis, le moment de ses remarques était bizarre – intervenant quelques minutes après avoir écouté un récit à la première personne d’une récente fusillade dans un lycée. Son rassemblement « Unite for America » dans le Michigan, organisé par Winfrey, a réuni un certain nombre de célébrités, dont les stars hollywoodiennes Julia Roberts et Meryl Streep. Natalie Griffith, une adolescente de 15 ans blessée lors de la fusillade survenue au lycée d’Apalachee le 4 septembre, était parmi les invités. Natalie était en classe lorsqu’elle a été touchée par deux balles et est apparue au rassemblement de Harris avec un plâtre. Elle et sa mère ont eu l’occasion de parler de leur expérience, et leur récit émouvant a laissé certains spectateurs en larmes. Marilda a fait appel à la « les gens au pouvoir » à Washington pour « faire un changement » faisant apparemment référence au contrôle des armes à feu aux États-Unis.

Harris hocha la tête et applaudit avec le reste du public, et dit que le plaidoyer de Marilda était « bon sens, » avant de faire un étrange volte-face. Lorsqu’Oprah lui a demandé si les rumeurs selon lesquelles elle possédait une arme à feu étaient vraies, Harris a fièrement déclaré « Je suis propriétaire d’une arme à feu » et a averti que « Si quelqu’un entre par effraction dans ma maison, il se fera tirer dessus. » La démocrate a alors ri, suggérant apparemment que tout cela n’était qu’une blague, et est revenue sur son commentaire en disant : « Je n’aurais probablement pas dû dire ça. » Elle a ensuite réfléchi à ce que son personnel « s’occupera » avec ses commentaires plus tard.















Mais ses collaborateurs ont apparemment échoué, car ses propos ont depuis été largement relayés par les médias. Pourtant, personne n’a mentionné ses menaces de tirer sur des gens juste après avoir parlé à une victime de fusillade.

Les internautes ont cependant noté que l’aveu de Harris contredisait son principal appel de campagne, qui est une législation plus stricte sur les armes à feu, y compris une interdiction des armes d’assaut. Certains utilisateurs de X l’ont qualifiée de « menteur » et un «hypocrite« pour avoir admis posséder une arme à feu tout en poussant à « Enlevez-nous nos armes. »

D’autres se sont moqués du démocrate pour « Changer d’avis toutes les deux secondes. » Certains ont également remarqué qu’Oprah Winfrey, pour sa part, ne semblait pas amusée par la blague de Harris sur les armes à feu. La présentatrice télé chérie des Américains est elle-même une fervente partisane d’une législation plus stricte sur les armes à feu.

La question de la possession d’armes à feu est un sujet de débat très vif dans la société américaine, où environ une personne sur trois possède une arme à feu. Une enquête menée en juillet par le Pew Research Center de Washington indiqué qu’environ deux tiers des Américains souhaitent des lois plus strictes sur les armes à feu.