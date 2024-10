Kamala Harris revient à Raleigh ce soir avant de tenir un rassemblement à Greenville demain

La vice-présidente Kamala Harris passe samedi soir à Raleigh avant de se diriger vers l’est demain pour un rassemblement électoral à Greenville.

Harris devrait arriver à l’aéroport international de Raleigh-Durham vers 17h45 samedi, selon un horaire publié par son bureau vendredi soir.

Le calendrier ne fournissait aucun détail sur ce que Harris ferait à Raleigh. Dimanche matin, elle s’envolera pour Greenville pour le rassemblement annoncé par sa campagne plus tôt cette semaine. Harris devrait y prendre la parole à 16h40 avant de retourner à Washington plus tard dans la soirée.

Harris passe le week-end en Caroline du Nord, l’un des sept États majeurs du champ de bataille qu’elle et l’ancien président Donald Trump ont sillonné ces dernières semaines, et rallie ses partisans à Greenville demain, avant le début du vote anticipé ici, qui commence jeudi et se poursuivra jusqu’à 2 novembre.

Le jour du scrutin n’est que dans 24 jours.

Dans le cadre de ses activités de sensibilisation dans l’est de la Caroline du Nord, Harris fait également appel à l’ancien président Bill Clinton pour la défendre. Clinton entreprendra une tournée en bus dans la région ciblant les électeurs ruraux « difficiles à atteindre » entre le 17 et le 20 octobre.

Il devrait apparaître lors d’événements à petite échelle tels que « des foires locales et des rassemblements sous les porches » et se concentrera sur l’économie, a rapporté CNN plus tôt cette semaine.

La visite de samedi à Raleigh est la première visite officielle de campagne de Harris depuis que la tempête tropicale Helene a frappé l’ouest de la Caroline du Nord fin septembre. Il y a une semaine, le 5 octobre, Harris s’est rendue à Charlotte où elle a rencontré le gouverneur Roy Cooper et a reçu une mise à jour sur les efforts de secours, et a aidé les bénévoles à assembler des colis de soins.

Trump, le candidat républicain à la présidence, a tenu une assemblée publique à Fayetteville le 4 octobre, où il a fustigé la réponse de l’administration Biden à la tempête.

Vendredi, la moyenne des sondages RealClearPolitics montrait que Trump a une très mince avance contre Harris en Caroline du Nord. L’État n’a soutenu les candidats démocrates à la présidentielle que deux fois au cours des 50 dernières années : l’ancien président Jimmy Carter en 1976 et l’ancien président Barack Obama en 2008.

Harris et Trump, ainsi que leurs choix à la vice-présidence – le gouverneur démocrate du Minnesota Tim Walz et le sénateur républicain de l’Ohio JD Vance – ont inclus l’État de Tar Heel dans plusieurs étapes de campagne cette année.

Ces visites se sont intensifiées au cours des dernières semaines, Vance organisant jeudi une assemblée publique avec les électeurs de Greensboro. Il devrait également assister à la course Bank of America ROVAL 400 au Charlotte Motor Speedway dimancheselon WCNC Charlotte. Ce sera la troisième visite de Vance à Charlotte en moins d’un mois.

Samedi, la campagne Trump a annoncé que Vance organiserait un rassemblement à Wilmington mercredi.

Walz n’est pas retourné en Caroline du Nord depuis Hélène.

Sous le Dôme

