Kamala Harris représentée enchaînée lors du défilé d’Halloween en Pennsylvanie, les responsables s’excusent d’avoir « autorisé les participants offensants »

MT. PLEASANT, Pennsylvanie (KDKA) — Certains participants à un défilé d’Halloween à l’extérieur de Pittsburgh sont fortement critiqués pour leur représentation du vice-président Harris dans un char.

Des photos du char lors du défilé de mercredi soir à Mount Pleasant, dans le comté de Westmoreland, montrent un véhicule utilitaire décoré de drapeaux américains et de pancartes de campagne pour l’ancien président Donald Trump et des personnes habillées en agents des services secrets américains avec ce qui semble être un fusil monté sur en haut et avec une personne habillée en Harris enchaînée et marchant derrière le chariot. KDKA-TV a appris plus tard qu’il s’agissait d’une fausse arme.

Certains participants à un défilé d’Halloween dans le comté de Westmoreland sont vivement critiqués pour leur représentation du vice-président Harris dans un char. Crédit : Fourni par le spectateur KDKA



Les photos sont devenues virales sur les réseaux sociaux et les réactions ont été extrêmement négatives, beaucoup qualifiant le char de raciste et offensant.

Dans une déclaration sur Facebook jeudi soirles pompiers volontaires de Mount Pleasant se sont excusés « d’avoir permis aux participants offensants » de participer au défilé.

« Nous ne partageons pas les valeurs représentées par ces participants, et nous comprenons à quel point cela a pu blesser ou offenser les membres de notre communauté », indique le message.

Le département a déclaré qu’il « assurait traditionnellement uniquement la sécurité et le contrôle de la circulation » pendant le défilé, mais n’a pas précisé comment le char était présent dans le défilé ni qui était impliqué.

« Nous allons revoir nos processus de planification pour éviter qu’une situation comme celle-ci ne se reproduise. Merci de votre compréhension et de votre soutien alors que nous travaillons pour rendre nos événements plus accueillants pour tout le monde », ajoute le message.

Daylon A. Davis, président de la branche NAACP de Pittsburgh, a déclaré dans un communiqué : « Cette représentation épouvantable va au-delà du domaine de la satire d’Halloween ou de la libre expression ; c’est un symbole nuisible qui évoque une histoire douloureuse de violence, d’oppression et le racisme que les communautés noires et brunes endurent depuis longtemps ici en Amérique.

« Nous exhortons les organisateurs de l’événement et les dirigeants locaux à mettre en œuvre des directives plus claires pour empêcher que ce type d’affichage haineux et blessant ne se reproduise à l’avenir. Nous leur demandons également de présenter des excuses et de s’engager publiquement en faveur des valeurs antiracistes qui affirment la dignité. et l’égalité de tous. »

La maire de Mount Pleasant, Diane Bailey, a condamné le portrait de Harris. (Attention : les téléspectateurs peuvent trouver cette vidéo offensante)

« J’étais consternée, en colère, bouleversée », a-t-elle déclaré jeudi. « Cela n’a pas sa place dans ce défilé ou dans cette ville. »

Le maire a déclaré que c’était aux pompiers d’apporter des changements.

« Ils n’ont jamais accepté de candidatures dans le passé », a déclaré le maire Bailey. « Ils n’ont jamais contrôlé quiconque souhaitait venir au défilé. »

Les dirigeants du comté de Westmoreland, dont beaucoup sont démocrates, se sont réunis vendredi dans la cour du palais de justice du comté de Westmoreland pour s’exprimer contre le char.

« Le spectacle inquiétant présenté lors du défilé d’Halloween de Mount Pleasant le 30 octobre ne représente pas qui nous sommes dans le comté de Westmoreland », a déclaré Ted Kopas, commissaire du comté de Westmoreland.

Le producteur d’enquête de KDKA-TV, Tory Wegerski, a contribué à ce rapport.