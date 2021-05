Le vice-président américain Kamala Harris a déclenché de nombreux conservateurs en publiant un tweet du week-end du Memorial Day qui ne reconnaissait pas la fête, mais faisait plutôt référence au « long week-end ».

« Profitez du long week-end », Harris a tweeté samedi. Les quatre mots et la photo souriante qui l’accompagnaient étaient suffisants pour propulser la vice-présidente dans les tableaux de tendances sur les réseaux sociaux, alors que les critiques lui reprochaient de ne pas reconnaître le vrai sens de la fête.

« Est-ce destiné à insulter la mémoire des morts ? Parce que c’est comme ça que ça se lit », Kyle Smith de National Review, un vétéran, tweeté en réponse.

« Je sais que vous pensez que le » long week-end « est une chance de publier une photo de vous et d’obtenir des mimosas alors que vous envisagez de déchirer notre pays, mais c’est en fait le moment d’apprécier les braves soldats qui sont morts pour notre pays et de réfléchir sur la VIE que leurs familles passent sans eux », expert conservateur Robby Starbuck ajoutée.

D’autres de même ciblé les « irrespectueux » tweeter.

Vrai raté ici. C’est un long week-end. C’est aussi le week-end du Memorial Day, ce qui signifie bien plus que nos responsables gouvernementaux devraient reconnaître : un moment pour se souvenir et honorer les millions d’Américains qui ont perdu la vie pour la défense de notre nation https://t.co/RCPwPf4TdLhttps://t.co /xKyyaOkkQA – Paul Szoldra (@PaulSzoldra) 29 mai 2021

Le tweet de Harris a cependant trouvé ses défenseurs, qui ont qualifié l’indignation d’exagérée et de motivation politique.

2010 : Trump tweete « Happy Memorial Day ! » 2011 : Trump tweete « Happy Memorial Day ! » 2015 : Trump tweete « Happy Memorial Day ! » 2018 : Trump tweete « Happy Memorial Day ! » 2020 : Trump tweete « Happy Memorial Day ! Fox News ne dit rien 2021 : Kamala Harris dit « Profitez du long week-end ». https://t.co/JVPuqx5aR2 – Keith Boykin (@keithboykin) 30 mai 2021

Personne n’est réellement indigné par ce tweet de Kamala Harris. – Ian Millhiser (@imillhiser) 30 mai 2021

Je dois demander : combien de personnes qui critiquent @VP Harris pour son tweet « passe un bon week-end » profite des soldes du Memorial Day ou organise des barbecues dans la cour aujourd’hui? — (((Charles))) #GetVaxxed ! (@charles_gaba) 30 mai 2021

Bien que Harris n’ait pas directement adressé son tweet ou les réactions houleuses qui ont suivi, elle a semblé tenter de corriger le cap dimanche lorsqu’elle a publié un nouveau message, honorant les anciens combattants décédés.

« Tout au long de notre histoire, nos militaires, hommes et femmes, ont tout risqué pour défendre nos libertés et notre pays. Alors que nous nous préparons à les honorer le jour du Souvenir, nous nous souvenons de leur service et de leur sacrifice », a-t-elle tweeté, n’ajoutant aucune photo souriante cette fois.

Tout au long de notre histoire, nos militaires, hommes et femmes, ont tout risqué pour défendre nos libertés et notre pays. Alors que nous nous préparons à les honorer le jour du Souvenir, nous nous souvenons de leur service et de leur sacrifice. – Vice-président Kamala Harris (@VP) 30 mai 2021

Le tweet du Memorial Day de Harris n’est que la dernière erreur publique qu’elle a faite en relation avec l’armée. Lors d’un récent discours d’ouverture pour les diplômés de l’Académie navale des États-Unis, Harris a abordé la pandémie et a trouvé peu de réponses positives lorsqu’elle a plaisanté sur le fait que les ingénieurs navals se tournaient vers l’énergie verte et a qualifié le changement climatique de « menace à la sécurité nationale ».

« Demandez simplement à n’importe quel marin aujourd’hui s’il préfère transporter 20 livres de batteries ou un panneau solaire enroulé, et je suis certain qu’elle vous dira un panneau solaire, et lui aussi » dit-elle en riant et en gagnant quelques gémissements du public.

ALERTE CRINGE 🚨 Kamala Harris raconte une blague éveillée à propos d’une femme Marine à la Navy Academy – IT BOMBS. Les cadets gémissent alors que Kamala ricane maladroitement seul sur scène. Kamala a également dit aux cadets d’utiliser « l’énergie éolienne » pour la « puissance de combat ». L’humiliation Biden de nos militaires continue. pic.twitter.com/rQghgIA6rM – Benny (@bennyjohnson) 28 mai 2021

