Kamala Harris réagit à l’impression de Maya Rudolph « SNL » : elle est tellement bonne !

Sur « The View », Kamala Harris a réagi en direct en regardant Maya Rudolph se faire passer pour elle dans « Saturday Night Live ».

Le vice-président a regardé avec admiration Joy Behar lancer un extrait de Rudolph de l’épisode de « SNL » du 28 septembre, dans lequel Rudolph dit : « Je suis si heureux de faire campagne dans n’importe quel état swing dans lequel je me trouve, ce que je suis. fera simplement référence à Wisconsi-Pensyl-Va-Georgia. Parce que je vais protéger votre Va-Georgia.

La bouche de Harris s’est élargie à la punchline alors que le candidat à la présidentielle applaudissait et riait de joie. « Oh mon Dieu! » dit-elle. « Je n’avais pas vu ça! »

« Elle est tellement bonne. Maya Rudolph, elle est tellement bonne. Elle est tellement bonne », a poursuivi Harris. « Elle avait tout : le costume, les bijoux, tout. Wow, les manières ! »

Il a été annoncé en juillet que Rudolph reviendrait au Studio 8H pour incarner le candidat démocrate à la présidence. Elle a été rejointe lors de la première de la saison 50 de la série de sketchs NBC par Jim Gaffigan dans le rôle du colistier de Harris, Tim Walz, et Andy Samberg dans le rôle de son mari, Doug Emhoff. De plus, Dana Carvey est revenue à « SNL » pour incarner le président Joe Biden, tandis que les acteurs Bowen Yang et James Austin Johnson jouent respectivement JD Vance et Donald Trump.

Rudolph, un pilier de « SNL » de 2000 à 2007, a joué Harris pour la première fois dans « SNL » en décembre 2019, remportant l’Emmy de l’actrice invitée dans une série comique alors qu’il n’avait que quelques lignes dans un sketch du débat présidentiel. Elle est revenue tout au long du cycle électoral de 2020 pour jouer Harris aux côtés de Biden de Jim Carrey, et elle a de nouveau joué Harris lorsqu’elle a animé la série en mars 2021, ce qui lui a valu un autre Emmy pour actrice invitée dans une série comique. (Elle a de nouveau été nominée pour son dernier passage en tant qu’animatrice le 11 mai 2024.)

Dans son premier épisode sous le nom de Harris le 28 septembre, Rudolph a proclamé : « The Funt a été redémarré », faisant référence au rôle de Harris en tant que « tante amusante » de l’Amérique.

Rudolph a expliqué comment elle a créé sa version de Harris dans son Variété article de couverture en septembre. «J’ai dit: ‘Quand je la vois, je la vois s’amuser’», a-t-elle déclaré. «Et ainsi, la fiction Kamala que nous avons créée a exploité son plaisir. Et puis [‘SNL’ producer] Steve Higgins m’a dit que sa femme la traitait de « tante amusante », et nous avons ri de la façon dont cela ressemble à « amusant ». Nous sommes simplement partis de là. C’est à ce moment-là que vous réalisez : « Oh, maintenant je sais comment faire ça. »