Kamala Harris qualifie le comportement de la Chine de “dérangeant” et réitère le soutien américain à Taïwan dans un discours

CNN

—



Le vice-président Kamala Harris a accusé mercredi la Chine de “saper des éléments clés de l’ordre international fondé sur des règles” et a qualifié son comportement en mer de Chine orientale, en mer de Chine méridionale et dans le détroit de Taiwan de “dérangeant”.

Harris, s’exprimant à bord de l’USS Howard à la base navale de Yokosuka au Japon, a également fait écho aux récents commentaires du président Joe Biden soutenant Taïwan, affirmant que les États-Unis “continueront de s’opposer à tout changement unilatéral du statu quo”. Et nous continuerons à soutenir l’autodéfense de Taïwan, conformément à notre politique de longue date.

Les remarques de Harris interviennent à un moment où les tensions entre Pékin et Taipei sont à leur plus haut niveau ces dernières décennies, l’armée chinoise organisant d’importants exercices militaires près de l’île.

Dans le cadre de la politique “Une Chine”, les États-Unis reconnaissent la position de la Chine selon laquelle Taiwan fait partie de la Chine, mais n’ont jamais officiellement reconnu la revendication du Parti communiste sur l’île autonome de 23 millions d’habitants. Les États-Unis fournissent à Taïwan des armes défensives, mais sont restés intentionnellement ambigus quant à savoir s’ils interviendraient militairement en cas d’attaque chinoise.

« La Chine sape des éléments clés de l’ordre international fondé sur des règles. La Chine a contesté la liberté des mers. La Chine a déployé sa puissance militaire et économique pour contraindre et intimider ses voisins », a déclaré Harris dans son discours.

Elle a ajouté que les États-Unis estiment que la paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan sont “une caractéristique essentielle d’un Indo-Pacifique libre et ouvert”.

“Nous continuerons à voler, à naviguer et à opérer, sans se laisser intimider et sans peur, partout et chaque fois que le droit international le permettra.”

Les États-Unis ont un “enjeu profond dans l’avenir de cette région”, a déclaré Harris aux troupes américaines, affirmant que leur présence dans la région indo-pacifique “est dans la poursuite de la paix et de la stabilité, et pour soutenir nos alliés et partenaires”.

Harris est dans la région pour diriger une délégation présidentielle pour les funérailles nationales de l’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe, qui ont eu lieu mardi, et pour rencontrer des responsables gouvernementaux du Japon, de Corée du Sud et d’Australie.

Après le Japon, Harris se rendra en Corée du Sud, où elle devrait visiter jeudi la zone démilitarisée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud.